Marta Luisa de Noruega… una princesa ¿de cuento?

Érase una vez una princesa noruega llamada Marta Luisa que intentó ser como las princesas de los cuentos. Al igual que la protagonista de uno de los relatos de Hans Christian Andersen, la hija de los reyes noruegos ha reconocido de intentó dormir con un guisante bajo su colchón para ver si era una princesa de verdad. “Cuando era pequeña, no me sentía como una princesa y quería saber si realmente lo era, así que, a los seis o siete años me puse a prueba. Intenté dormir sobre un guisante, como en el cuento y comprobar si lo notaba a través del colchón. Cuando me di cuenta de que no pasaba nada me quedé aterrorizada”- confiesa.

Marta Luisa se ha sincerado con el periódico sueco Expressen, al que ha concedido una íntima entrevista en la que ha hablado de su infancia y de lo que para ella suponía ser la hija de los soberanos. “Los niños a menudo sueñan con que algún día descubrirán que sus padres son en realidad reyes; a mí me ocurría lo contrario, deseaba que los míos se convirtieran en dentistas u otra cosa y pudiera tener una vida normal”- afirma la princesa.

La princesa siempre ha demostrado tener una gran sensibilidad. De hecho, ha escrito un libro sobre la gran empatía que tiene con los demás y su carácter tímido y reservado, que más de una vez le ha llevado a situaciones incómodas. “Cuando eres altamente sensible y conoces a alguien, es como tener tus nervios fuera del cuerpo y sentir las emociones de la otra persona”, ha explicado.