Aunque Sarah Ferguson nunca llegó a sostener el título de princesa en la monarquía británica lo cierto es que sus conocimientos acerca de cómo comportarse en cada ocasión, en cuanto al protocolo royal se refiere, son bastante altos. Y así se lo ha querido transmitir a sus dos hijas, Beatriz y Eugenia de York desde pequeñas. Tal y como cuenta en el último episodio del podcast Tea Talks with the Dulchess & Sarah, durante su etapa como mujer del Príncipe Andrés, su aprendizaje sobre la etiqueta real aumentó de tal manera que siempre quiso enseñarles del mismo modo a sus dos descendientes.

Aunque Beatriz y Eugenia de York no son consideradas como royals en activo, ambas han acudido en numerosas ocasiones a diferentes actos reales como representación de la corona británica ya que, pese a que sus padres se separaron en 1996, nunca han dejado de transmitir la imagen de unión familiar hacia el pueblo. Sarah Ferguson siempre ha intentado que sus hijas participaran en todo lo vinculado con las fiestas realizadas por palacio, siempre y cuando siguieran unos simples y sencillos consejos: «Siempre les digo a mis hijas que sonrían cuando estén en público. Si no quieres ser educada, no acudáis a actos públicos, porque nadie quiere ver a una princesa gruñona», decía Ferguson en el podcast mencionado líneas más arriba.

Sarah Ferguson, Beatriz de York y Eugenia de York durante una visita al hospital universitario de Londres/ Gtres

Por otro lado, Ferguson también hizo hincapié en que hay que tener en cuenta la cultura del país donde se celebre el evento en cuestión, algo que a juzgar por sus propias palabras «le encanta». Siguiendo las costumbres de cada lugar, la ex mujer de Andrés de York tiene varios trucos para poder entablar conversaciones con diferentes personas manteniendo siempre la máxima educación posible: «Si estás en la Downton Abbey británica, se llega a un punto en el que dices: ‘Un momento, disculpe que le interrumpa, retomemos esto luego porque tengo que ir a transmitirle un mensaje a Fred’. Y para cuando la persona con la que estabas hablando había pasado al siguiente tema, ya se habrá olvidado de que te habías ido y volvías para contarle algo sobre el tal Fred».

También ha compartido con los oyentes otras de los trucos que se puede realizar para poder asistir a más de una fiesta que coincide en una misma noche: «Lo que se hace es entrar por todo lo alto y dar una vuelta por la sala. Montas tanto escándalo al saludar que la mayoría de la gente piensa: ‘Madre mía, qué de ruido’. Como te marchas cinco minutos después, el anfitrión y buena parte de los asistentes dirán: ‘Ay, no he visto a Sarah esta noche’. Pero el resto de los allí presentes comentarán: ‘Vaya, pues nosotros sí’», desvela.

Sin duda, estas diferentes estrategias que ella misma ha revelado habrán sido un buen libro de manual para Beatriz y Eugenia de York, las cuales, aunque no se sitúan en primera línea mediática de la corona, siempre que han acudido a cualquier tipo de acto habrían seguido los consejos citados por su madre.