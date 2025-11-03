Carlos Mazón ha anunciado que deja su cargo como presidente de la Comunidad Valenciana cuando se cumple un año desde la tragedia de la DANA. Este 3 de noviembre, el político ha presentado su dimisión en una comparecencia en la que, además de pedir perdón por la gestión de la catástrofe natural, también ha denunciado el «linchamiento» político al que asegura que se le ha sometido en los últimos doce meses. En su despedida en el Palau, el ya ex gobernante -todavía en funciones- ha querido hacer mención a su familia, cuyo apoyo ha sido fundamental en los últimos tiempos de su legislatura.

«Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron. Y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más (…). Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no», ha confesado.

Además de haber contado con el respaldo y el apoyo de algunos de los barones del Partido Popular, sus allegados han tenido un papel fundamental en el último año, a los que ha mencionado hasta en dos ocasiones en su dimisión como el principal responsable político -hasta ahora- de la Comunidad Valenciana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Mazón Guixot (@carlos_mazon_guixot)

De su mujer a sus hijos o su hermana

¿Quién es realmente Carlos Mazón? Esta es una pregunta que muchos valencianos se han cuestionado en el último año y, sobre todo, en los últimos días, cuando se cumplió un año de la DANA.

Nacido en 1974 en Alicante, el político creció en una familia con profundas convicciones religiosas. Su padre, el hematólogo Carlos Mazón, fue médico en la Delegación de la Hospitalidad de Lourdes, además de fundar el primer banco de sangre en la ciudad en la que reside el ya ex presidente de la Generalidad Valenciana.

De hecho, este profundo sentimiento por la fe se la inculcado a sus hijos -sus mellizos, una niño y una niña de 17 años-, con los que comparte su devoción por la Semana Santa y por el Cristo de la Buena Muerte de Alicante-además de otras aficiones, como la música-, tal y como ha compartido en sus redes sociales. De hecho, tiene una carpeta de destacados donde muestra su lado más familiar y es que, como ha reiterado en varias ocasiones, «por encima de todo es papá».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Mazón Guixot (@carlos_mazon_guixot)

Sus hijos adolescentes, que están a punto de alcanzar la mayoría de edad, llegaron al mundo fruto de su matrimonio con María del Carmen Beviá, conocida por su entorno como Mamen y con la que se casó hace más de dos décadas. Desde que la fama de Mazón creciera, su esposa -que es enfermera en un hospital de Alicante- siempre ha optado por permanecer en un segundo plano y, de hecho, hay pocos documentos gráficos de la ex Primera Dama de la Comunidad Valenciana -que es sobrina de José Beviá Pastor, que ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados durante veinte años en el PSOE-.

Entre las mujeres de su vida también se encuentra su hermana Menchu, a la que también ha presentado en sus redes sociales. «Con mi hermana Menchu en el pregón del Complejo Vistahermosa. ¡Cómo pasan los años!», escribió semanas antes de la DANA.