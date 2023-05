¿Quién es Cris Aguilar? Lo que desconocías sobre la hija de Cristina Cifuentes que acaba de casarse

El 12 de mayo ha pasado a ser una fecha especialmente marcada en el calendario de Cristina Cifuentes, y no es para menos. Fue ese mismo viernes cuando su hija mayor, Cris Aguilar, se dio el «sí, quiero» con su ahora marido, Enrique de Olaso. Un momento de lo más especial para todos los seres queridos de la novia que se celebraba en las instalaciones del club Puerta de Hierro, el cual ejercía como perfecto escenario para acoger a rostros conocidos de la talla de Willy Bárcenas, entre otros, los cuales se congregaron allí después de haber presenciado una ceremonia religiosa tradicional en la capilla del mismo enclave.

Como no podía ser de otra manera, la hija de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid hizo gala de su elegancia al enfundarse en un diseño sencillo y atemporal basado en un vestido blanco largo, de silueta recta, espalda abierta, escote cerrado y sin mangas. Una apuesta muy acertada e idónea para las altas temperaturas propias de la capital en estas fechas por la cual la novia pudo exprimir al máximo cada momento de su gran día, sobre todo teniendo en cuenta que también contaba con un chal de seda que cubría parte de los brazos para así ir adecuada a la ceremonia religiosa. Por su parte, su progenitora se decantó por un vestido rojo de Stella McCartney que ya lució la mismísima Reina Letizia durante el 50 cumpleaños del príncipe Guillermo Alejandro de Holanda y en una recepción en Alemania.

Pero, ¿quién es realmente Cris Aguilar? Pese a la popularidad que ha tenido su progenitora, especialmente en los últimos años, esta joven había permanecido en un hermético segundo plano hasta el día de su boda. Sin embargo, ahora han sido muchas las personas que han querido saber más sobre uno de los pilares fundamentales en la vida de Cifuentes, y por ello LOOK ha llevado a cabo una investigación sobre algunas de sus curiosidades, las cuales no habían trascendido hasta ahora.

Cristina Aguilar, de 32 años de edad, es una chica que ha estudiado el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas. No obstante, su gran pasión es la de la moda, habiendo tenido oportunidad de trabajar en Valentino o en L’Oreal para marcas como Yves Saint Laurent o Gucci, además de Loewe. Una impecable trayectoria profesional que ha compaginado con su vida personal, en la cual ha contado con el gran apoyo de su madre en todos y cada uno de los pasos vitales que ha dado. Es por ello que, como no podía ser de otra manera, Cristina Cifuentes la acompañaba en el que ya es considerado uno de los días más importantes de su vida, estando ahora a la espera de si su hija quiere o no ampliar la familia de cara al futuro mientras mantiene un perfil bajo a nivel mediático.