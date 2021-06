En las últimas semanas, el matrimonio formado por Pilar Rubio y Sergio Ramos acaparan titulares relacionados con el futuro profesional del futbolista. Al margen de que Ramos no haya sido convocado por Luis Enrique para la Eurocopa que se está jugando estos días en varias ciudades europeas -entre ellas, Sevilla-, aún no se ha hecho público qué ocurrirá con el andaluz de cara a la próxima temporada. Así las cosas, el deportista de origen andaluz ya ha comenzado a disfrutar de unos días de descanso, pero por ahora no ha dado muestra de ellos a través de las redes sociales, como suele ocurrir en estos casos.

Quien sí ha querido hacer que suba la temperatura es su mujer, Pilar Rubio. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha revolucionado la red con un inesperado posado de lo más sensual durante una sesión de trabajo en la playa. Pilar Rubio ha compartido con su legión de seguidores una instantánea que ha burlado los filtros de censura de la red social y que en pocas horas ha acumulado más de 20.000 likes, además de numerosos comentarios alabando su belleza.

Una imagen en la que la esposa del central sevillano mira a cámara fijamente, pero aparece ‘desnuda’, tapándose el pecho con uno de sus brazos. La fotografía es un selfie que ella misma ha hecho, por lo que el plano solo capta desde los hombros hacia arriba. No sabemos si se trata de un desnudo completo o no, ya que la imagen solo muestra una parte del escultural cuerpo de la colaboradora. Detrás de ella se ve a un grupo de personas en lo que parece un set de rodaje, lo que hace pensar que Pilar se encuentra de viaje en algún lugar por motivos de trabajo. Un detalle que ella misma ha confirmado gracias al mensaje que ha escrito junto a la fotografía: “sesión de fotos terminada con un equipo espectacular. Viaje express. Por lo menos nos hemos mojado los pies en el mar. Vuelta a Madrid con salitre”, reza el texto que ha publicado.

Aunque no está siendo un verano fácil para la familia Ramos-Rubio, la colaboradora se encuentra en un buen momento. Su hijo menor está a punto de cumplir su primer año de vida y a nivel profesional se encuentra muy activa, con proyectos en la pequeña pantalla y otros publicitarios. Más complicado lo tiene su marido. A finales de mes expira su contrato con el Real Madrid y aún no se sabe qué planes tiene. Habrá que esperar aún unos días para tener algún tipo de certeza sobre el futuro de la familia, aunque hay muchos rumores al respecto, desde la posibilidad de que se quede en Madrid con una reducción de su salario hasta que se marche fuera de nuestras fronteras.