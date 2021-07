Una de las noticias de la semana ha sido la marcha definitiva de Sergio Ramos y Pilar Rubio a Francia. Con el fichaje del futbolista por el PSG se da el pistoletazo de salida al inicio de la nueva vida del matrimonio y sus hijos en el país vecino. No obstante, la presentadora ya ha confirmado que está yendo y viniendo en constantes trayectos París-Madrid para cumplir con sus obligaciones profesionales.

La madrileña tendrá tiempo más que de sobra para conocer a fondo París y para hacer prácticamente todo lo que se proponga ya que es una mujer acostumbrada a organizarse el tiempo de manera brillante. Durante los días que esté en la ciudad del amor podrá disfrutar de sus encantos, salir a cenar con Sergio, visitar lugares emblemáticos con sus pequeños o, por qué no, hacer nuevas amigas.

En este sentido, Pilar Rubio tiene el camino algo más llano. Y es que dentro del vestuario del PSG, que desde ya son nuevos compañeros de su marido, hay varios jugadores españoles que también viven allí acompañados de sus parejas. Tener el mismo idioma facilita mucho la tarea. Uno de ellos es Pablo Sarabia. El habilidoso centrocampista del equipo galés está saliendo desde hace años con Carmen Mora, una bella mujer que vive completamente al margen del impacto mediático que tiene su chico, que disputó la Eurocopa con España y haciendo un gran papel.

Carmen no tiene redes sociales y solo se deja ver públicamente cuando su novio cuelga fotos junto a ella. Quien sí que tiene perfil en Instagram es Isabel Collado. De hecho goza de casi 33.000 seguidores en redes sociales. Ella es la esposa de otro jugador español del equipo, Ander Herrera, y se dedica al diseño en moda. Ambos se conocieron en su ciudad natal, Zaragoza y tienen dos preciosas hijas en común.

Las dos anteriores bien podrían hacer buenas migas con Pilar Rubio. El tercer jugador español del conjunto francés es Juan Bernat. Sin embargo, el valenciano no tiene pareja actualmente o al menos no posa junto a ella en redes sociales. Lo mismo le sucede a las dos estrellas del equipo: Neymar y Kylian Mbappé. El primero tuvo un idilio muy controvertido con Natalia Barulich, la exnovia del cantante Maluma, así como una serie de nombres de féminas ligados a su figura. Nada serio ni mucho menos confirmados. En el caso de Mbappé, la prensa francesa lleve meses relacionándolo con Alicia Alyies, pero él no posa junto a ella en las redes sociales. Crecida en la Guyana francesa, la joven de 22 años fue coronada Miss Francia en el año 2016 y por su belleza es comparada con la mismísima Rihanna.

Dentro del vestuario del Paris-Saint Germain también hay una vieja conocida de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Se trata de Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, exportero del Real Madrid. Fue allí donde creció una bonita amistad entre portero y delantero que podría hacerse extensible a la de sus parejas.

Claro que los más soñadores podrían imaginar a Pilar Rubio haciendo buenas migas con la siempre díscola y controvertida Wanda Nara, mujer de Mauro Icardi, delantero del PSG. Pronto saldremos de dudas.