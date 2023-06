Situada en el Bajo Penedés, Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) es, además de un pequeño pueblo de apenas 2.550 habitantes, la localidad que vio nacer a Marc Bartra, el hijo pródigo. Hablar de él es hacerlo de un rostro muy conocido en el planeta fútbol por haber jugado en el FC Barcelona, pero también lo es en el papel cuché por haber mantenido un matrimonio con Melissa Jiménez. La periodista está de rabiosa actualidad estos días a colación de lo que a todas luces parece ser un incipiente romance con Fernando Alonso. Pero eso es otra historia que poco o nada tiene que ver con la que hoy les traemos en estas líneas. Look se ha desplazado hasta la calle que vio los primeros pasos de Bartra, sus primeros toques al balón y todo lo que allí vivió.

Nada más pisar Sant Jaume se respira la esencia de un humilde pueblo catalán de trabajadores cuya actividad principal es la agricultura. A la tierra le dedican horas de sol a sol y con el mismo tesón pueden presumir de tener varias denominaciones de origen. Claro que, nos avisan de que no olvidemos recalcar a los que consideran sus productos estrella: el cava, la avellana, el vino y el aceite de oliva virgen extra. Esos que presumen de sus logros son sus agradables vecinos. Los mismos que nos han contado una versión del jugador de fútbol tan sorprendente como desconocida hasta ahora.

Hablar en Sant Jaume del Domenys de Bartra es hacerlo de -probablemente- la persona de la que más orgullosos están por representar a la localidad. Tal es el arraigo que fundó allí un campus para niños que va a inaugurar cada verano. Un sitio de referencia para los más jóvenes que sueñan con ser como su ídolo.

La vida paralela de Marc Bartra que salpicó a Melissa Jiménez

En lo que a la vida personal del actual jugador del Trabzonspor se refiere, Look ha podido ser consciente de hechos nunca antes contados. Lo más jugoso sobre el pasado sentimental del jugador no pasa por las relaciones familiares, sino por los romances que tuvo el catalán en su pueblo y que todo Sant Jaume guarda en la memoria. Sin embargo, hay uno -pero no es el único- que ninguno de sus vecinos olvida. Se trata del que consideran el primer amor del deportista: una chica con la que protagonizó una historia de amor que no se quedó en el pasado. A tenor de los comentarios a los que ha podido tener acceso Look, Marc Bartra habría seguido viendo a su primer amor durante todos estos años, incluso en los mejores momentos de su historia de amor con Melissa Jiménez. En otras palabras, ya casado con la periodista deportiva y estando ella embarazada del primero de los tres hijos que ambos tienen en común.

Hay otro aspecto que es un secreto a voces allí. Nos cuentan que Melissa Jiménez siempre se ha llevado muy mal con su familia política. Según los testimonios que nos hacen llegar los vecinos del pueblo de Marc, los progenitores del futbolista hablaban de manera despectiva de la ex mujer del jugador. Valga como ejemplo una conversación informal en la que los padres de él hablaban con otros habitantes del pueblo de «una lavadora nueva que la gua… esa ya no usaba».

No soportaban a la nueva novia de Fernando Alonso y no lo esconden. La madre de Bartra siempre se ha quejado de que Melissa no hacía nada en casa, criticándola fuertemente. Un posible motivo de la ruptura podría haber sido la mala relación que ella tenía con sus suegros.

Entre el bloqueo familiar que la periodista tenía con los padres de Bartra y los encuentros clandestinos de Bartra con su primer gran amor -vox populi en el pueblo- el cuento de hadas de Melissa Jiménez se vino abajo. Ahora, parece haber recuperado la fe en el amor al lado del piloto ovetense de Fórmula 1. Por su parte, Marc está absolutamente entregado en su relación con la influencer Jessica Goicoechea. Pero hay heridas del pasado demasiado profundas como para cicatrizar rápidamente.