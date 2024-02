Es una realidad confirmada. La Reina Letizia, que es considerada como una de las mujeres de la realeza que mejor visten, también cuida con minuciosidad su aspecto beauty. Por todos es sabido que, doña Letizia luce un cutis inmejorable y cuidado cada vez que hace una aparición pública, pero siempre siguiendo la misma fórmula: la de la naturalidad, aunque sin perder de vista las últimas tendencias en este sector. No es ningún secreto que la Reina está asesorada por su particular tridente de profesionales compuesto por; Eva Fernández, su estilista desde hace casi una década; Luz Valero, encargada del cabello de Su Majestad desde que ésta era presentadora de los informativos de TVE y, la última incorporación en unirse al exclusivo grupo de mujeres ha sido Natalia Belda. Una maquilladora de renombre que triunfa en las redes sociales y en el mundo de la moda por ser íntima amiga de Blanca Suárez, entre otras celebrities. Además ha firmado algunos de los make up más glamurosos de las codiciadas red carpet.

La Reina Letizia luciendo un maquillaje que destaca por sus sombras oscuras / Gtres

Una sesión de fotos muy especial

Especial mención a su trabajo en estas líneas teniendo en cuenta que la maquilladora oficial de la Reina de España imparte varios cursos de maquillaje low cost en Domestika, una de las webs de contenido didáctico para creativos en la que se aprende desde cualquier lugar con los cursos online impartidos por los mejores profesionales del mundo. Uno de estos cursos es el de Maquillaje profesional para fotos, compuesto por cuatro unidades con las que, de manos de Natalia, el usuario puede aprender a maquillarse con los tips que aplica al rostro de la mismísima Reina Letizia.

Natalia Belda, maquilladora oficial de la reina Letizia, en Domestika / Domestika

De este modo, la estilista con más renombre de nuestro país por ser la elegida para dar forma a la belleza de Su Majestad entra así el el hogar de los internautas con un solo clic y por un precio de 6’99 euros (está de oferta con un 88% de descuento) en un momento especialmente destacado de su carrera. Hace tan solo unos días, el pasado 7 de febrero, el Palacio Real de Madrid se vistió de gala para acoger la sesión fotográfica que realizó Annie Leibovitz a los Reyes Felipe y Letizia. Se trata de una leyenda de la fotografía y con su objetivo ya ha inmortalizado a grandes estrellas de la talla de John Lennon y Demi Moore, pero también gracias a su particular talento para captar la imagen perfecta ha logrado el aplauso de la realeza europea, como ocurrió, en 2007, cuando tuvo un encuentro con la difunta Reina Isabel II.

Un trabajo, el que ha realizado Leibovitz para la Familia Real española, en el que, más allá de la polémica, la creativa trabajó mano a mano con Natalia para lograr un resultado cuya presentación es todavía una incógnita. Antes de que llegue ese momento en el que descubramos las nuevas fotografías oficiales, y gracias a una plataforma online a disposición de cualquier mortal, hemos podido descubrir de antemano las técnicas que ha utilizado Belda a la hora de maquillar a la consorte para momentos tan especiales como el descrito anteriormente.

El paso a paso para maquillarte como Letizia para una sesión de fotos

Natalia Belda explica que antes de empezar a perfilar el maquillaje hay que preparar la sesión de fotos. «Dependiendo de qué tipo de sesión de fotos, si es una editorial de una revista, si vas a hacer las fotos con con un fotógrafo, antes hay que hablar con el equipo y siempre vienen unas órdenes dependiendo del medio y tú en base a eso te tienes que inspirar para tu maquillaje», asegura al mismo tiempo que indica que «si la sesión es con un fotógrafo y tiene una idea clara, él te la hará saber y haréis un intercambio de opiniones y tu aportarás tu parte más creativa y él te explicará la luz». Una premisa que nos indica que, también en el caso de Annie Leibovitz, Natalia ha seguido los pasos y las pautas de la fotógrafa para conseguir, como añade ella misma que «la modelo siempre debe estar favorecida».

La Reina Letizia apuesta por los tonos tierra en su maquillaje / Gtres

Belda indica que uno de los factores más importantes a la hora de maquillar es tener en cuenta el estilismo. De esta manera, la profesional nos revela una de las claves principales que valora a la hora de escoger los tonos para maquillar a la Reina, además, es importante conocer el rostro «y estudiar la morfología».

Los básicos que más le gustan a Natalia Belda

Antes de maquillar, Natalia prepara la piel con un tónico limpiador. En segundo lugar utiliza una bruma en espray que «sirve para calmar la piel y tonificarla y su aroma es muy relajante para la modelo. Me gusta este sérum que se llama Triology para preparar la piel como sérum hidratante. Hidrata mucho la piel y mantiene el maquillaje perfectamente. Después no me olvido de utilizar contorno de ojos que también utilizo de la marca Sublime Oils, que es una marca orgánica, vegana y natural y trabaja todo con aceites esenciales. Esto es lo que suelo utilizar a diario en mi trabajo cuando voy a la sesión de fotos. Así con estos productos preparo la piel». Unos pasos imprescindibles para la experta y que, gracias a este curso, cualquier usuario puede integrar en su rutina beauty como lo hace la esposa de Felipe VI.

La importancia de la luz

«Lo que marca la diferencia en un tipo de maquillaje va a ser la luz porque te va a marcar la diferencia de brillos e intensidad», asegura Natalia. Es necesario destacar que, doña Letizia suele decantarse, en la gran mayoría de las ocasiones por los tonos tierra, aportando así una línea cromática natural realza sus rasgos.

La Reina utiliza la fórmula de la naturalidad a la hora de maquillajrse / Gtres

«Si estás maquillando en un sitio donde hay una ventana o entra algo de luz natural, acerca a tu modelo, ya que esa es la luz real con la que verás el resultado final. Es importante que nuestro modelo siempre esté de frente a la luz», cuenta. Además, recalca que «si buscas un efecto satinado tendrás que potenciar el uso de iluminadores y materiales brillantes para compensar el efecto filtro de esta luz «. Para que un maquillaje quede perfecto antes de iniciar el shooting es importante sellarlo y «matizar la piel». «Para ello puedes utilizar polvos sueltos», finaliza sobre cómo prepara a una modelo para una sesión.