Desvelamos la identidad del escritor que liga con Marta Riesco por Instagram

Estaba Marta Riesco tan tranquila en un día cualquiera de este caluroso mes de agosto cuando a su bandeja de mensajes directos en Instagram le llegó uno que no era otro más: tenía un nuevo pretendiente. Así lo aseguraba ella misma a través de un vídeo en su perfil en el que le informaba a sus 189.000 seguidores que había ligado. ¿De quién se trata? A continuación, te lo contamos.

La ex colaboradora de Mediaset desveló que un hombre se había puesto en contacto con ella: «Me ha llegado un mensaje que me ha llamado mucho la atención…y es que, he ligado», decía con una sonrisa pícara. Tanta expectación le generó que decidió hacer un juego de adivinanza con sus followers para que estos adivinaran la profesión del susodicho.

Marta Riesco en Instagram

Pasados unos minutos, este juego bautizado como RiescoLovers por ella misma, se resolvió: «Me ha escrito, a mí. Sí, a Marta Riesco, un finalista de el premio Planeta. ¿Cómo os quedáis?». En ningún momento quiso desvelar su nombre, aunque aportó como prueba la captura del mensaje privado y del perfil del escritor, en el que se acreditaba su hazaña literaria.

Lo cierto es que Marta Riesco no censuró de manera completa el encabezado del Instagram de su admirador, lo cual ha permitido averiguar de quién se trata.

Marta Riesco en Instagram

«Hola, Marta. ¿Cómo estás? Me encanta tu corte de pelo, eres muy sensual. Prefiero decirlo aquí que comentar, jeje. Puedes pasar por mi cuenta…», escribía, suponemos que añadiendo su perfil ya que Riesco lo tapó. ¿Quién es el autor de este mensaje de elogio a Marta Riesco?

Su nombre es Jorge Sánchez, un escritor, natural de Fuenlabrada (Madrid), especializado en novela negra que logró ser finalista del Premio Planeta en 2021 gracias a su obra El túnel de Oliva. Y sí, ha llegado el momento de ponerle cara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Sánchez López (@jorgesanchez_lit)

Gracias a su obra consiguió el que hasta el momento es el gran hito de su carrera. La novela pertenece a la serie negra y está ambientada en la zona sur de Madrid, donde él nació, durante los finales de la década de 1990: «Oliva celebra su decimonoveno cumpleaños en una discoteca cerca de un polígono industrial. Allí están sus mejores amigas, Rebeca y Desi, y también su novio Manuel, un joven y prometedor policía que ha podido escaparse del turno de noche. Después de la fiesta, la pareja se marcha y, antes de volver a casa, descubre entre unos arbustos el cadáver de Raúl, el novio de Rebeca, un taxista que ocasionalmente hacía de camello», reza la sinopsis. Además de su faceta como escritor, el hombre que ronea con Marta Riesco es psicólogo, filólogo y profesor de inglés especializado en exámenes Cambridge, según se puede leer en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Riesco (@marta.riesco)

Esta divertida anécdota protagonizada por Marta Riesco llega en un momento de cambio para ella. Su traumática ruptura con Antonio David Flores y el hecho de no poder ejercer su trabajo le obligaron a casi empezar de cero en su vida. La periodista exprime el verano al máximo y después de estar en Menorca se ha ido a Toledo buscando paz y descanso. Claro que, mensajes como el del escritor ayudan a combatir el aburrimiento.