Hace tan solo unos días, Susanna Griso era traicionada por un micrófono abierto y se convertía en una de las protagonistas de la jornada informativa de las redes. La presentadora se encontraba cumpliendo con su labor en el matinal de Atresmedia cuando, de repente, hizo un comentario que provocó una incómoda situación con una reportera del programa de Espejo público. Siguiendo la escaleta, el formato conectaba en riguroso directo con un joven opositor que se había quedado encerrado en el cuarto de baño de una cafetería el mismo día que tenía que presentarse al examen. La joven encargada de la conexión se disponía a preguntar a Erik por lo ocurrido cuando, sin saberlo Griso dijo una frase pensando que estaba el micrófono apagado: «A mí perdonadme, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla».

El rostro de la periodista dejaba al descubierto la incertidumbre al oír las palabras de su compañera, algo que ha generado un sinfín de comentarios en las redes cuestionando la profesionalidad de Susanna. Por su parte, la presentadora del formato ha querido pronunciarse al respecto, dejando claro que en ningún momento quería menospreciar a Marina, la reportera encargada de la conexión. Esta situación de «tierra trágame» nos ha hecho poner de nuevo de manifiesto otros momentos vividos en televisión donde varios famosos también han sufrido una traición similar por los míticos «micrófonos abiertos».

Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana / Telecinco

El pasado mes de enero salía a la luz la noticia de que a Gloria Camila le habían robado el teléfono móvil mientras realizaba una visita al museo en homenaje de su padre. El programa de Ana Rosa estaba abordando la información cuando, tras finalizar el video, se escuchaba a su presentadora decir «¡Estúpida…!». Aunque la cámara no captaba la imagen de Ana Rosa, la voz era completamente reconocible y a la vuelta la presentadora no dudó en disculparse.

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega en ‘El Hormiguero’ / Gtres

Sonsoles Ónega ha tenido varios despistes con los micrófonos abiertos pero el último ha sido uno de los más comentados, llegando a convertirse incluso en meme en las redes sociales. Y ahora Sonsoles daba paso a un video de la cantante Rosario Flores recogiendo el Grammy Latino a la excelencia cuando, sin esperarlo, se escuchaba de fondo a la presentadora del plató decir: «¿Pero qué hago con el p*** libro?», refiriéndose al ejemplar ganador de los Premios Planeta 2022 que posteriormente regaló a la gente del público sin saber que se le había escuchado minutos antes.

María Patiño

María Patiño en ‘Deluxe’ / Telecinco

Durante una de las entregas de Sálvame, la periodista comenzó a comentar lo que había hablado con los directivos del programa acerca de su compañera Nuria Martin, sin darse cuenta de que los micrófonos estaban abiertos y de que todos los telespectadores estaban siendo testigos del contenido de aquella reunión.

Kiko Matamoros

Kiko Matamoros en su videopodcast ‘Amar para vivir’ / Mtmad

Siguiendo en el mundo Sálvame, Kiko Matamoros generó un gran revuelo en redes tras realizar un comentario despectivo hacia Baby Solano. El reportero se encontraba informando de los últimos pasos de Anabel Pantoja cuando de repente se escuchó al padre de Laura Matamoros decir: «Tiene cara de subnormal».

Mariano Rajoy

Mariano Rajoy aseguró que echa de menos a Rubalcaba / Antena 3

En el año 2007, en vísperas del día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, un micrófono abierto le pasó una mala jugada al presidente, quien definía el desfile militar como un «coñazo», dejando en evidencia su verdadera opinión sobre la festividad citada.