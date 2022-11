‘Novio’ a la fuga: Luis Miguel da plantón a Paloma Cuevas y vuelve con su ex

Pese a que hace tan solo unos días salían a la luz varios rumores que apuntaban a que Paloma Cuevas y Luis Miguel podrían estar inmersos en los planes de una boda inminente, lo cierto es que todas esas especulaciones se han roto por completo. Y es que, al parecer, el cantante habría abandonado tierras españolas para volver a refugiarse en los brazos de nada más y nada menos que su ex novia, en Miami.

Ha sido El sol de México el medio encargado de sacar a la luz una serie de imágenes en las que el intérprete de Ahora te puedes marchar aparece acompañado de su ex pareja, que no es otra que la joven Mollie Gould, dejando así entrever que quizá habría optado por dar una segunda oportunidad a su historia de amor y poner fin a su supuesto idilio con la ex de Enrique Ponce: “Lo que mal empieza, mal acaba. Luis Miguel ha abandonado Madrid para volver a Miami, para iniciar una relación con Mollie Gould, o mejor dicho, para retomar su relación con ella, pues ya habían salido juntos en 2021. Quería pasar el verano en España, se fue cuatro meses y ahora que ya pasó, regresó a Miami para no volver”, ha añadido el periodista argentino Javier Cerani, dejando entrever que la intención de Luis Miguel no era otra que disfrutar del clima cálido de la península durante la época estival, sin tener ninguna idea de querer pasar por el altar con Paloma Cuevas. Algo muy distinto a lo que aseguraban en el programa mexicano De primera mano, en el que Gustavo Adolfo Infante apuntaba que la modelo y el artista habrían dado un paso más allá en su relación para darse el “sí, quiero” en los próximos meses: “Los rumores han crecido últimamente y estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas”, aseguraba, creando así toda una incógnita que ninguno de los dos grandes protagonistas se ha atrevido a despejar.

Sea como fuere, lo que sí está claro es que Victoriano Valencia, padre de Paloma, parecía estar encantado si ese romance fuera cierto y así lo ha demostrado a algunos medios de comunicación. Por otro lado y para más inri, Cuevas comentaba una publicación de Genoveva Casanova criticando por error a la ex de Luis Miguel, Mercedes Villador, haciendo uso de su propia cuenta de Instagram en vez de utilizar otra anónima: “Si su ex marido lleva años con una cría. Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento Mercedes, ese anillo no era para ti”, escribía la que fuera esposa del torero, dando a entender así que el cantante le había pedido matrimonio, aunque ahora la afirmación penda de un hilo dada su posible reconciliación con la corista.