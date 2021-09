Joaquín Prat y Yolanda Bravo se separan tras más de una década juntos

Inicio de curso convulso para Joaquín Prat, al menos en el ámbito personal. Según ha publicado la revista Semana, el periodista y su pareja, Yolanda Bravo, han puesto punto final a su historia de amor después de doce años juntos y un hijo en común. Una complicada decisión que, al parecer, la pareja tomó hace algún tiempo. De hecho, Prat ha disfrutado de las vacaciones de verano en compañía de su familia en Mallorca, pero lejos de Yolanda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquín Prat Sandberg (@joaquinprat)

El presentador ha optado por refugiarse en su familia para afrontar este complicado momento. En estas vacaciones se le ha visto disfrutando de jornadas en alta mar junto a sus sobrinos, con su madre y con su hijo, que tiene ahora seis años. Un entorno que, sin duda, le está ayudando a superar el trance. De hecho, el presentador ha subido a su perfil en redes sociales algunas imágenes de las vacaciones, que ha calificado de ‘inolvidables’. Imágenes en las que no hay rastro de Yolanda, lo que ha despertado todas las alarmas. Este digital se ha puesto en contacto con Prat para contrastar la información, pero ha preferido no hacer declaraciones: “nada que comentar”, ha dicho el presentador.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo comenzaron su relación en el año 2009, uno de los más importantes para la carrera del periodista, ya que fichó por ‘El programa de Ana Rosa’ y desde entonces su éxito ha ido en ascenso. De hecho, compagina su trabajo en el magacín matutino -que arrancaba este lunes una nueva temporada- con ‘Cuatro al día’. El presentador es muy consciente de que el trabajo en televisión puede ser volátil, por lo que hace tiempo decidió no rechazar ningún proyecto que le ofrecieran. Una intensa agenda a nivel laboral que hace que Joaquín Prat pase mucho tiempo fuera de casa, lo que podría haber influido en su matrimonio: “igual me cuesta el divorcio, porque estoy en la tele desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche y apenas veo a la familia”, ha dicho en alguna ocasión en tono de broma. No obstante, también reconocía que era cuestión de compensar a su familia en los momentos que pasaba con ellos, algo que había aprendido de su padre, a quien solo veía los fines de semana porque trabajaba mucho.

Para Joaquín Prat, Yolanda ha sido su pareja más importante tras su primera mujer. La conoció apenas unos meses después de separarse de Paula González, con quien estuvo casado durante cinco años. Aunque la pareja tiene un hijo, Joaquín, nacido en abril de 2015, lo cierto es que Yolanda aportó a la pareja otros tres hijos de una anterior relación a los que Joaquín Prat ha querido y considerado como propios.