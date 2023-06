La boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva sigue acaparando titulares a tan solo nueve días del enlace matrimonial. Después de que la marquesa de Griñón confesara para la revista ¡Hola! los nervios que siente ante la inminente celebración, ahora una agente de la Policía Nacional (la cual mantenía un romance con el cuñado de Enrique Iglesias) vuelve a poner en la cuerda floja los hilos de su relación sentimental afirmando que el madrileño ha sido infiel con ella. Siguiendo el testimonio ofrecido por la joven en en el canal EDA.TV, ambos se conocieron entre marzo y abril del pasado año en la discoteca Lula, lugar en el que él trabajaba por aquel entonces. Se conocieron a raíz de unos amigos en común y, después de aquella noche en el club nocturno, siguieron en contacto y quedaron para ir a una fiesta juntos.

Fue precisamente en aquella fiesta donde el empresario intentó besarla en varias ocasiones pero, por miedo a que alguien le descubriera, decidió no dar ese paso hacia adelante. No obstante, aunque esa noche no ocurriera nada entre ellos, la tensión se palpaba en el ambiente y volvieron a quedar días más tarde para reencontrarse en el local madrileño mencionado líneas más arriba. Siguiendo el mismo testimonio, allí mantuvieron relaciones sexuales en los baños y tras este íntimo encuentro, la joven regresó junto al empresario a la vivienda que compartía con Tamara Falcó, aprovechando la ausencia de la misma.

De acuerdo con las fechas ofrecidas por la Policía Nacional, este relato ocurrió supuestamente justo antes de que la pareja anunciara oficialmente que se comprometían, además de suceder previamente al escándalo de las imágenes de la infidelidad que protagonizó Onieva en el festival Burning Man, donde sí que acabaron pillándole besándose con otra mujer. Un hecho que terminó por finalizar su romance con Tamara y por dejar aparcados todos sus planes nupciales.

Pese al revuelo mediático que ha vuelto a ocasionar esta información, lo cierto es que Iñigo Onieva se encontraría completamente tranquilo al respecto. Según El programa de Ana Rosa, el futuro marido de Tamara Falcó ya habría hablado con su pareja de la posibilidad de que esta noticia saliera a la luz días antes de la esperada boda. Conforme a la información que ha ofrecido Leticia Requejo en el espacio televisivo de las mañanas de Mediaset, la hija de Isabel Preysler se habría enterado de este suceso dos meses después de romper su compromiso. «La conversación se produce en noviembre, para situar, una vez que rompen la relación y él empieza su plan de reconquista. Es ahí cuando le confiesa a Tamara los supuestos deslices que había habido», explica.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en un photocall. / Gtres

Por otro lado, la periodista ha señalado que, aunque este tipo de testimonios a Tamara no le hacen bien, le informan de que la pareja se encuentra completamente tranquila y feliz en la cuenta atrás de su ansiada boda, por lo que ninguna de las nuevas informaciones que intenten poner en jaque mate su relación conseguirán desestabilizar su matrimonio, al menos, por ahora.