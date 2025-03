Victoria Federica ha vuelto este jueves, 27 de marzo, a El Hormiguero. Lo ha hecho para compartir su experiencia como finalista de El Desafío, el concurso que ha marcado un hito en su carrera pública. Acompañada del resto de finalistas, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita y Susi Caramelo, la sobrina del Rey Felipe VI ha mostrado una versión mucho más segura de sí misma en comparación con su primera visita al programa a los mandos de Pablo Motos, donde confesó estar «asustada». El paso por El Desafío de Victoria Federica ha sido transformador para ella, permitiéndole superar sus miedos y enfrentarse a retos que, aunque difíciles, la han ayudado a crecer. «Volvería a participar, me ha encantado la experiencia. He aprendido mucho y he conocido a muchisíma gente», ha confesado.

La joven, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, ha dejado atrás la imagen de sobrina de la familia real distante, mostrando en El Desafío su faceta más humana y cercana. En sus primeras entrevistas, Victoria admitió que no sabía qué esperar de la experiencia. Sin embargo, a medida que avanzaban las pruebas, la influencer fue ganando confianza y desarrollando una actitud mucho más luchadora. Esta transformación no sólo ha sido apreciada por la audiencia, sino también por el jurado y sus compañeros, quienes han destacado su capacidad de superación.

Victoria Federica en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Fue el pasado mes de septiembre cuando Victoria Federica, coincidiendo con su 24º cumpleaños, hizo su debut en televisión. La joven acudió a El Hormiguero, precisamente, para hablar de su experiencia grabando la nueva edición de El Desafío, si bien también ahondó en algunos aspectos de su vida privada, hasta ahora desconocidos, como sus sueños de niña o su gusto por las regatas. «A ver si algún día consigo competir», confesó, deseando seguir los pasos de su abuelo, el Rey Juan Carlos I. «Me he superado a mí misma en muchísimas cosas. Ha sido brutal, la experiencia mejor que he tenido hasta ahora. La prueba más dura fueron dos de agua, la más difícil, la apnea, mi primer programa, mi primera vez, mi primer todo. Pensaba que no iba a poder. Si lo hubiese hecho más tarde hubiese hecho mejor marca», adelantó sobre su experiencia en el programa.

El look de Victoria Federica en su segunda vez en ‘El Hormiguero’