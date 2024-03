Desde que se conoció su relación con su ya tercera esposa, Elena Hormigos, y reciente paternidad con la abogada, la vida de Santiago Pedraz en la crónica social de nuestro país ha quedado resumida en lo sentimental. Pero ¿Y qué hay de su trayectoria profesional y aficiones? El natural de Salamanca es juez de la Audiencia Nacional y, en los últimos años, ha mostrado también su faceta como coleccionista de arte y pintor, bien por divertimento o por abrirse a otros horizontes, a través de sus redes sociales. Una que, este jueves, LOOK analiza en profundidad.

Fue a principios de 2022 cuando Esther Doña, la ex pareja del primero de los siete hijos del periodista Santiago Pedraz Estévez, que había sido subdirector de la Agencia EFE, compartió con sus cerca de treinta mil seguidores en Instagram, una de las obras que hasta el momento, su pareja había pintado: Contigo: El sueño infinito. Locura pulmonar. «Quiero compartir con todos vosotros un regalo que me hace muchísima ilusión y es un cuadro que me ha pintado mi pareja, Santiago Pedraz, del que no puedo estar más orgullosa», expresó la actual marquesa viuda de Castel-Moncayo. El lienzo prescendía de toda figuración y referencias visuales del mundo real, y estaba pintado al óleo. Una técnica de pintura que consiste en mezclar los pigmentos con un aglutinante a base de aceites, normalmente de origen vegetal.

Esta técnica y forma de expresión se ha repetido en otras obras que Santiago Pedraz ha elaborado, como La impostura del universe interior o Sobre la elocuencia de una cruz vulgar; y que han llegado a estar expuestas en salas museísticas. En diciembre de 2023, sin ir más lejos, Santiago Pedraz expuso parte de su colección de pinturas abstractas en la Galería Gaudí de Madrid que, fundada hace más de treinta años y especializada en arte contemporáneo, ha realizado numerosos proyectos comisariados y ha acudido a ferias internacionales por todo el mundo. Lo hizo de la mano de la artista Beatriz Sanz después de considerarse a sí mismo «tremendamente tímido para presentarlos en una galería»; y bajo el título de Claro que sí.

A la inauguración de la muestra, que coincidió en el tiempo con la vuelta a la Audiencia Nacional de Pedraz tras disfrutar del permiso de paternidad por la llegada de su último hijo, Jacobo, acudieron varios rostros conocidos de la prensa del corazón -y de otra índole- en España, como la escritora Carmen Posadas o el humorista Carlos Latre. Las obras de Pedraz, al igual que las de Beatriz, se podían adquirir por un precio que oscilaba entre los 700 euros más IVA y los casi 2.000 euros, según el tamaño del lienzo.

Santiago Pedraz no es el único

Pedraz no es el único, al margen de lo anterior, que se ha labrado su futuro en el mundo del arte más allá de su profesión ‘real’. Antes lo hicieron Lola Flores o su hija, Lolita, Alejandro Sanz, los toreros Jaime Ostos y Palomo Linares; Blanca Cuesta, nuera de la baronesa Thysssen, Paloma San Basilio, Carla Duval y hasta Eugenia Martínez de Irujo y Pedro Almodóvar. Este último, recientemente, ha firmado una incursión en la pintura junto al artista Jorge Galindo que está presente en la exposición El eco de Picasso.

La muestra, comisariada por Eric Troncy, indaga en el efecto de las prácticas artísticas de Picasso en la contemporaneidad y en la actualidad artística globalizada. Así, mientras que por una parte incluye obra de Picasso junto a artistas que reconocieron su influencia en sus obras, como Francis Bacon, Martin Kippenberger o Maria Lassnig; por otra, presenta el trabajo de artistas contemporáneos como Claire Tabouret o Rashid Johnson.