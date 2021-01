El 2021 ha empezado igual que terminó el 2020 para Paloma Cuevas, ya que Enrique Ponce sigue sin firmar el divorcio pese a haber rehecho su vida junto a Ana Soria. Ambos viven desde hace unos meses en un lujoso ático situado en Almeria, además han adoptado una mascota, un perrito llamado Ney. Lo que confirma que su relación va viento en popa. Por otro lado, la exmodelo sigue su camino y se refugia en sus hijas. Hace unas horas, Paloma Cuevas compartía en su perfil de Instagram plataforma en la que cada vez está más activa desde que saliera a la luz su divorcio con el terero y ha compartido a través de sus stories un claro mensaje.

«No todos los tesoros son de oro y plata… Los tesoros más grandes que yo tengo son de carne y hueso: mis hijos», palabras que llegan en medio de la escapada romántica de Enrique Ponce y Ana Soria. Sierra Nevada ha sido el destino escogido por la pareja de moda, así lo ha hecho saber la futura abogada a través de las redes sociales donde ha compartido algunos de los momentos con el torero. Una estampa de lo más navideña fue la fotografía que publicó en la que aparece un enclave nevado como si fuera sacado de un cuento, besando a Enrique Ponce.

Una escapada que ha sembrado la polémica de nuevo, pues semanas atrás ya se rumoreaba que el distro pasaría la Nochebuena con Paloma Cuevas y las dos hijas que tienen en común, Paloma y Bianca. Sin embargo, esos planes no se han llevado a cabo y Enrique ha pasado todas las fiestas junto a su nueva pareja y sin firmar todavía el divorcio con la madre de sus hijas con quien estuvo 24 años. La drástica decisión de no pasar la Navidad junto a su familia, podría tener algo que ver con Ana Soria, que tal y como ha confirmado una fuente cercada a la joven, la almeriense no soportaría la idea de que Ponce pasara tiempo con la que será su exmujer.

Hace unas semanas, Soria felicitaaba a Enrique a través de las redes sociales con un comentario con doble fondo. «Felicidades mi vida.

Sólo me importa que TÚ sepas lo que te quiero❤️», palabras que también llegaron en plenos rumores de un posible acercamiento entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

Por otro lado, ajena a todo, Cuevas ha querido felicitar este 2021 con un mensaje cargo de energía positiva y dejando caer que este próximo año estará lleno de trabajo. «Empezando el año con muchos proyectos bonitos😊🍀Feliz Año 2.021 a todos!!💫🥂❤️Os deseo con toda mi alma mucha salud, porque con ella todo es posible», ha escrito en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

Enrique Ponce y Ana Soria se han convertido en una de las parejas más buscadas desde este pasado y atípico verano. Si bien en un principio, quisieron mantener la privacidad de su relación con el paso de las semanas dieron rienda suelta a su amor y fueron varias ocasiones en las que se les pudo ver juntos. Incluso la joven se acercó a ver torear a Ponce durante las corridas que ha tenido este verano. Como prueba de su amor están viviendo juntos en un lujoso ático en Almería, y eso no es todo porque han aumentado la familia junto a su mascota Ney.