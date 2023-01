Estaba en lo cierto Cristina Cifuentes (58) cuando escribió eso de «nunca te rindas, sin importar lo que esté pasando, nunca te rindas». La Audiencia Provincial (AP) de Madrid dio la razón este jueves a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid en el pleito a Eroski por la publicación en prensa de un vídeo de seguridad en el que se ve a la expolítica, entonces vicepresidenta de la Asamblea, en 2011, tratar de sustraer dos cremas del establecimiento. Así, la sociedad Cecosa Hipermercados, filial del grupo, deberá indemnizar a la madrileña con 30.000 euros por, tal y como dicta la sentencia, «no cumplir, en la forma que le era exigible, las obligaciones de seguridad y custodia que respecto de la grabación le imponía la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal».

La difusión de este vídeo en abril de 2018, junto a las irregularidades del llamado caso Máster, que pusieron en entredicho su obtención de esta titulación por la Universidad Rey Juan Carlos, cursada supuestamente entre 2011 y 2012, fue sin duda lo que aceleró la caída de Cifuentes del mapa político en España y la obligó a dimitir como presidenta regional y del PP madrileño. Su nombre había sonado incluso como posible sucesora del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy (67), como líder del Partido Popular, sin embargo, todo se resumió en nada. Y es que si bien anunció su dimisión con la intención de continuar en el marco político como diputada rasa con «dedicación exclusiva» del PP de Madrid, la ex jeja del Ejecutivo, renuncio también al acta de cometida regional en la Asamblea de Madrid apenas unas semanas después de lo sucedido.

Desde entonces, la sexta hija de hija de un general de artillería coruñés y de una ama de casa orensana se ha reinventado como tertuliana de varios programas de televisión. Concretamente, ha aparecido como colaboradora en El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Cuatro al día, con Joaquín Prat (47) y más recientemente, en el programa de Sonsoles Ónega (45), Y ahora Sonsoles, o en Todo es mentira, el espacio de Risto Mejide (48), al que se reincorporó precisamente esta misma semana, dos años y cuatro meses después de abandonar el programa de Cuatro.

Asimismo, y aunque aún no ha fructificado, Cristina Cifuentes ha estado en las apuestas de posibles concursantes de Supervivientes en las últimas ediciones del concurso. No obstante, donde sí va a participar es en Traitors España, el nuevo reality de HBO Max que llegará a la plataforma el próximo 3 de febrero y donde la ex política se enfrentará a un juego psicológico junto a otras 17 celebridades, como la actriz Anna Allen (45), el escritor Julio Muñoz (42) Gijón, la periodista Paula Púa (31) o los deportistas Ray Zapata (29) y Blanca Manchón (35).

En los últimos años, Cristina Cifuentes ha desarrollado también su carrera como influencer. Y es que si ya en su etapa como política siempre fue referente de estilo y elegancia por sus looks y coleta prieta como seña de identidad, ahora lo es más en cada photocall y evento al que asiste en calidad de invitada e imagen de marcas como la francesa Sisley, considerada una de las mejores marcas de cosmética del mercado. Solo en Instagram, la madrileña congrega a más de 300 mil seguidores.

En lo personal, Cristina está volcada en su familia. Especialmente, en sus dos hijos, Cristina (32) y Javier (31), fruto de su relación de más de tres décadas con el arquitecto, Francisco Javier Aguilar, a quien cada vez que puede, le dedica unas palabras en redes. La última vez que lo hizo, sin ir más lejos, fue el pasado 10 de diciembre con una instantánea de ambos en la mítica librería Shakespeare, en París. «Sería muy poco feliz si pudiera decir hasta qué punto lo soy», escribió.