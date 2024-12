El anfitrión de los reyes de Dinamarca en España, un multimillonario, propietario del Nolotil

Los reyes de Dinamarca, después de que se filtrara por este periódico que habían venido a pasar el fin de semana a Madrid, no están recibiendo las mejores críticas desde la prensa de su país y con razón. No les ha gustado nada que dejaran de regente a una tía del rey por un motivo que han encontrado poco consistente. «Nos han abandonado», han llegado a titular. Llueve sobre mojado. A los daneses no se les ha olvidado el escándalo que provocó que pillaran a su entonces príncipe saliendo de dormir en casa de Genoveva Casanova en Madrid. Ni a los daneses ni a su mujer que, se especuló, promovió que o subían al trono ya o dejaba todo.

Ha pasado un año de aquello y las cosas no mejoran en cómo el pueblo los ve y ahora esto, volver «al lugar del crimen», aunque esta vez hayan venido juntos como un matrimonio bien avenido y, además, con dos de sus cuatro hijos. Las críticas les tienen que estar dando buenos dolores de cabeza que podrán soportar tomando Nolotil, que es uno de los medicamentos que fabrica (entre otros muchos más), el que tuvo la brillante idea de invitarlos a Madrid. ¿Y quién es él? Pues un Baumbach, no se sabe quién de todos ellos pero sí sabemos que es una familia multimillonaria alemana propietarios del gigante farmacéutico Boerhringer Ingelheim, tal y como lo desveló Informalia.

¿Quiénes son los Baumbach?

Además de ser una de las familias más ricas de Alemania, dato muy interesante, lo cierto es que detrás de ellos hay toda una historia digna de ser contada y de ser llevada a una serie porque tiene todos los ingredientes para ello.

Hay que remontarse a 1885, a la región de Renania-Palatinado para encontrar el comienzo de todo este emporio. Albert Boeringher compró ese año una planta dedicada a la fabricación de bitartrato de potasio aunque no fue hasta 1893 cuando esa operación fructificó como algo que prometía ser grande. Se consiguió el hito tras encontrar la fórmula para producir ácido láctico de forma masiva. Sin entrar en sesudas explicaciones científicas, este ácido ayuda, entre otras cosas, a exfoliar la capa superficial de la piel, promoviendo la renovación celular y mejorando la textura y apariencia de la piel. Es decir, una mina de oro en el siempre rentable mundo de la cosmética. Tanto que en 1939 la compañía ya daba trabajo a 1500 personas cuando habían empezado con 28.

La cara visible: Hubertus von Baumbauch

Hubertus von Baumbach, actual consejero delegado de la compañía farmacéutica. (Foto: Getty).

Se trata del bisnieto del fundador, es decir, estamos hablando ya de la cuarta generación. Ocupa el cargo de consejero delgado y presidente de la compañía. Hubertus es hijo de Erich von Baumbach y Ulrike Boehringer y tiene 57 años por lo que, por edad, podría tratarse del anfitrión de los reyes de Dinamarca y Holanda de la exclusiva fiesta a las afueras de Madrid. De su vida privada se sabe más bien poco pero sí es un habitual en las páginas de economía y de salud de periódicos europeos por los espectaculares resultados económicos de su compañía, así como por los avances de varios medicamentos que tienen contra la diabetes. Como dato curioso, tras la pandemia, al comprarse tanta gente perros, dispararon las ventas de sus medicamentos dedicados a estos animales. Y, como dato más que importante, fue invitado por la canciller Angela Merkel hasta en tres visitas de Estado a China, como parte de su delegación y es que Boehringer-Ingelheim, es actualmente líder mundial en el tratamiento del sida y de enfermedades respiratorias.

La relación de la familia con el nazismo (del que huyeron)

La familia Baumbach es muy conocida en Alemania desde la época de la república de Weimar entre 1930 y 1932 cuando el tío de Eric von Baumbach, Gottfried Reinhold Treviranus, fue ministro por el partido conservador. Aunque Alemania dejó de ser un imperio (el Sacro Imperio Germánico) en 1802 con la abdicación de Francisco II, las familias aristócratas siguen siendo una realidad en la actualidad y los Baumbach pertenecen a una familia noble vinculada a la localidad de Großropperhausen, situada en el centro del país, en las montañas Knüll.

Eric von Baumbach se casó con Agnes antes de la llegada de Hitler al poder. Precisamente su tío, Treviranus fue un fuerte opositor a Adolf Hitler llegando a estar preso y a punto de ser ejecutado por las SS en 1934. Afortunadamente logró huir al Reino Unido hasta que empezó la guerra, motivo por el que acabó en Canadá trabajando de granjero y volviendo a su país en 1949.

Los escándalos de la compañía

En 1983 la compañía vivió su año más crítico por el descubrimiento de vertido de residuos en los aledaños de su fábrica en Hamburgo y que terminó con el cierre de esta. Fue un escándalo mayúsculo y la primera vez que se cerraba en Alemania una fábrica por un motivo medioambiental.

El otro escándalo de la compañía tuvo lugar cuando se descubrió el papel que habían tenido en la producción de uno de los compuestos necesarios para la fabricación del agente naranja, un herbicida altamente tóxico usado en la guerra de Vietnam y que disparó el cáncer en numerosos combatientes.

Tal y como relató en su día el diario Bild, «la incorporación en los 50 del criminal de guerra nazi Fritz Ernst Fischer a la compañía, lejos del compromiso antifascista del tío de Erich von Baumbach, tampoco brindó a la farma la mejor de las publicidades. Fischer fue condenado a cadena perpetua en los juicios de Nüremberg por sus experimentos sobre reclusos del campo de concentración de Ravensbrück. El facultativo alemán fue hallado responsable de la introducción de agentes bacteriológicos en heridas que infligían a prisioneros del régimen de Hitler. Muchos de estos experimentos acabaron con la muerte de los reos».

La familia en la actualidad

En 1992 Erich von Baumbach fue nombrado presidente de la junta de accionistas de la farmacéutica en el mismo momento que Heribert Johann era designado al frente del consejo de administración. Esto supuso, tal y como lo explicaron desde la compañía que, por primera vez en más de un siglo, ningún ejecutivo con el apellido Boehringer dirigiera la parte operativa de la empresa. Así, la dirección de Hubertus von Baumbach aúna un linaje de la nobleza alemana con el de la familia fundadora de la empresa.

En 2023, esta farma alcanzó una facturación neta de 27.700 millones de dólares, que por unas décimas no se traduce en un crecimiento a doble dígito respecto al año precedente. En la actualidad, emplea a más de 53.500 personas en 130 mercados de todo el mundo.

Tal y como revela DW, como herederos de una empresa de más de 100 años de historia, el patrimonio del clan Boehringer y von Baumbach, es estimado en unos 14.500 millones de euros. El consorcio se encuentra en manos de la cuarta generación. Albert y Otto Boehringer, así como Erich von Baumbach, casado con una de las herederas, son propietarios cada uno de ellos, de una tercera parte de los activos del consorcio. Junto con Hans Boehringer, constituyen la sociedad de accionistas que vela por los intereses familiares.

Pero como es usual entre los mega-ricos, más allá de sus funciones al interior del consorcio, los Boehringer y los von Baumbach no revelan nada más sobre sí mismos. No les gusta la publicidad, ni se sabe mucho sobre su vida personal. No es de sorprender ya que ocupan el segundo puesto en el ranking de los más ricos en Alemania.