Anabel Pantoja: una evolución a través de sus posados veraniegos

Da igual el mes del año que sea, agosto, junio, octubre o febrero. Anabel Pantoja ha convertido sus redes sociales en su particular book fotográfico y es que en ellas comparte durante casi todo el año fotografías playeras en las que se la puede ver disfrutando el mar y presumiendo de sus curvas. La sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado siempre muy orgullosa de su cuerpo, asumiendo que su cuerpo es el que es y puede varia a lo largo de su vida.

Sin embargo, hace unas semanas la sevillana tomó la decisión de perder algunos kilos y es que tras el confinamiento y su rotura de fémur, lo cual la obligó a guardar reposo y limitando sus movimientos, había cogido bastante peso. Un total de 12 kilos que, si bien afirmó que no le suponían nada negativo, «no me atormenta. Me apetece volver hacer deporte y bajar algo de peso, pero repito, no me atormenta», dijo, ha optado por ponerse manos a la obra.

A mediados de abril se conocía que Anabel se había sometido a una liposucción, como contó en su regreso a los platós. Estuvo sobre la mesa del quirófano unas siete horas y media y, como desvela este miércoles a la revista ‘Lecturas’, le sacaron «ocho libros de grasa». A pesar de que ahora está muy feliz con el resultado, no fue fácil ya que tuvo que permanecer en el centro médico más de lo a principio necesario por haber sufrido un desangro. «Cuando me quité la faja, me desmayé», ha confesado al citado medio, añadiendo que «casi me desangro».

Anabel Pantoja está muy feliz con su nueva figura, aunque la verdad es que siempre ha sido una persona con una sonrisa en la cara, como se puede ver en su perfil de Instagram. De hecho, el pasado febrero, cuando pesaba varios kilos más que ahora, compartió un post muy polémico en el que no disimulaba la barriga, lo que provocó que muchas personas le preguntaban si estaba embaraza.

Unos meses antes, en pleno verano, compartió algunos vídeos de sus rutinas deportivas, en los que con una gran sonrisa y mucho desparpajo mostraba su manera de ponerse en forma de la mano de las canciones del momento.

En 2018, Anabel Pantoja desvelaba en exclusiva a Look cómo había conseguido su cambio físico, pues en aquel momento estaba muy tonificada. «El último año he estado con un entrenador personal, crossfit y dieta de lunes a viernes porque el fin de semana me la salto. Hay que mejorar la alimentación, sobre todo», reconocía, desvelando que los resultados venían precedidos por un esfuerzo previo.

Y aunque ahora ha optado por otra forma para verse bien, una liposucción, lo más importante es que lo hace por ella, para mejor su salud y para verse como quiere. Repasamos sus mejores posados en traje de baño. ¡Siempre increíble!