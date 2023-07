El hijo de Carmen Borrego

«A mí me da pena y me encantaría conocer a su hijo, pero yo no tengo que reconciliarme con nadie porque no he tenido ningún problema con él»

«Yo no sé qué conversación tendremos cuando quede con José, no sé que pasará porque no ha pasado, él no me ha invitado, pero yo no tengo ningún problema con él»

«No nos hemos dejado de hablar porque no no tenía una relación con él de hablar todos los días. Yo de verdad que no tengo ningún problema y si él lo tiene conmigo no lo ha manifestado. A mí me da igual que su mujer haya hablado mal de nosotras, no le conozco y nunca he tomado un café con ella. Si ella piensa eso de mí es una opinión creada por algo que ha escuchado, pero no me importa»

«No tengo nada que decir, en estos momentos no te puedo atender, pero esas cosas no me interesan»

«Yo espero y quiero creer que no lo dice por mí. Él no quiere participar de esto, al final, con todo lo que ha pasado, no creo que sea un buen momento para dar declaraciones porque se dejaría mal a sí mismo. Él cometió un error, salir en una revista, y yo lo dije desde el primer momento»