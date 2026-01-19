⁠Marius Borg, acusado de un nuevo delito grave a menos de un mes del juicio contra él

Marius Borg se enfrenta a un año realmente complicado, y es que dentro de apenas un mes dará comienzo su juicio por varios episodios de agresión sexual. Será el próximo 3 de febrero cuando el hijo de Mette-Marit reciba su veredicto tras permanecer unos dos años en el foco mediático. Eso sí, las novedades al respecto no cesan. De hecho, recientemente era imputado por un nuevo delito, uno de ellos muy grave y sobre el que no han trascendido más detalles.

La abogada de la princesa consorte de Noruega tampoco quiso pronunciarse al respecto, procurando guardar silencio hasta que se celebre el juicio, que se extenderá hasta el 13 de marzo. Una vista oral que se desarrollará durante seis semanas consecutivas, con 24 sesiones y donde se irán dando paso numerosos testimonios y pruebas.

Marius Borg y el príncipe Hakoon de Noruega. (Foto: Gtres)

El escándalo que amenaza con hundir a la familia real noruega

Un proceso muy delicado durante el que la familia real ha procurado mantener una gran discreción, pese a que la imagen tanto de Mette-Marit como el del resto de la familia se ha visto salpicada por el escándalo como nunca antes. Y es que numerosos medios acusan a la princesa de haber encubierto los presuntos delitos de su hijo. Algo ante lo que no han querido ofrecer demasiadas declaraciones, salvo algún comentario escueto.

Por ejemplo, el pasado mes de agosto el príncipe heredero Haakon dejaba entrever que el proceso había sido «desafiante» y «difícil». Mientras que el propio rey Harald apuntaba al incidente y se solidarizaba con las víctimas durante su discurso navideño. «Quiero expresar solidaridad para todos los afectados», reconocía públicamente. «No solo en nuestra familia, sino también a todos los demás. Nos solidarizamos con ellos y esperamos que se encuentren bien», concluía.

Portadas de periódicos que analizan el escándalo de Marius Borg. (Foto: Gtres)

La princesa Mette-Marit, en el punto de mira

Mientras que, por su parte, Mette-Marit intentaba defenderse a su manera, y aseguraba sentirse molesta con las críticas recibidas. «Lo que más me molesta es que me critiquen por cómo lo hemos gestionado como padres. Que no nos lo hayamos tomado en serio», se sinceraba al respecto. Además, cabe destacar que el escándalo de su hijo coincide también con el empeoramiento de su estado de salud. Y es que la princesa padece desde hace años una fibrosis pulmonar crónica e incluso necesitaría un transplante de pulmón.

Mette-Marit de Noruega. (Foto: Gtres)

De momento, Marius Borg se enfrenta a nada menos que 32 cargos, entre los que se encuentran cuatro caso de violación y también de maltrato hacia varias de sus ex parejas. De hecho, puede enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión. Unos hechos que se remontan al 2024, cuando el hijastro de Hakoon de Noruega fue detenido por primera vez tras un incidente ocurrido en el apartamento de su entonces pareja. Para defenderse, el joven alegaba ciertos problemas con el alcohol y otras sustancias, motivo por el que tomaba la decisión de internarse en un centro de rehabilitación en Londres.