La Comunidad de Madrid tiene una larga lista de alimentos y platos típicos que han traspasado fronteras, es imposible no visitar el corazón de España y no probarlos. Desde el clásico bocadillo de calamares, hasta el más delicioso y completo de los cocidos con el sello de Madrid. La mejor materia prima del país llegará a nuestra mesa de la mano de estas delicias fáciles de preparar. Toma nota de esta lista de alimentos y platos más típicos de la Comunidad de Madrid que puedes degustar in situ o disfrutarlos en casa.

Estos son los alimentos y platos más típicos de la Comunidad de Madrid

El Bocadillo de calamares es uno de esos básicos que nunca falla. Con una base que recuerda a una de las tapas más famosas del mundo, los calamares se fusionarán en un pan recién hecho y una buena capa de mayonesa. Una delicia que nos ayuda a sentir el espíritu de la capital, plagado de contrastes y de buenas sensaciones de la mano de esta maravilla.

Cocido madrileño

Esta receta de cocido madrileño es una de las que no se puede dejar de probar una y otra vez en la capital, posee el sabor típico de un plato con todo. Legumbres, verduras y las mejore carnes típicas se fusionarán en una olla que engancha. Un día de frío en la capital con este plato es un placer en todos los sentidos que no podemos dejar de degustar siempre que nos apetezca.

Huevos estrellados

Una de las tapas más auténticas de Madrid son estos huevos estrellados. Un plato low cost a base de huevos, patatas y un poco de jamón, lo mejor de la gastronomía de nuestro país en una sola elaboración de esas que destacan. Para mojar pan y disfrutar de una receta de esas que no puedes dejar de comer, pero tampoco de cocinar día tras día.

Gallinejas

Las gallinejas son una tapa que se sirve durante las fiestas madrileñas, un producto de casquería no apto para todos los paladares. Este frito se suele servir con patatas para disfrutar a pie de calle de las actuaciones y vida más auténtica en la capital. Con ellas no podemos fallar, conseguiremos un bocado de los que hay que probar siempre que viajemos a Madrid.

Atrévete a probar cualquiera de estos alimentos y platos más típicos de Madrid son una auténtica delicia en estado puro para cualquier ocasión.