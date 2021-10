‘Los Simpson’ es la mejor serie de televisión de todos los tiempos. No existe una situación en la vida cotidiana que no se pueda explicar mediante una frase o un capítulo de la serie de Matt Groening. Lo mejor que ha conseguido la serie es crear unos personajes que el público reconoce y ama por encima de todo, en esta familia liderada por el gran Homer Simpson.

Homer Simpson es uno de los personajes de animación más queridos, y sin duda uno de los más famosos gracias a varias décadas en la pequeña pantalla. Hoy queremos recopilar algunas de las mejores frases de Homer Simpson, un personaje peculiar con el que te ríes a todas horas pero que sería desesperante tenerlo cerca.

‘Los Simpson’ es una de las series más longevas de la televisión, además de la más vista en Estados Unidos desde hace muchísimos años. Las aventuras de esta peculiar familia amarilla triunfan en todo el mundo, y seguramente así seguirá siendo durante mucho tiempo.

Se trata de una serie única, e incomparable, con pocas que le sigan el ritmo de temporadas en máxima audiencia. Fue en abril de 1987 cuando su creador, Matt Groening consiguió que su particular familia disfuncional apareciese en la serie ‘The Tracey Ullman Show’, con una serie de cortos animados.

Poco después se convirtió en una serie propia de 30 minutos que la cadena FOX decidió emitir en horario de máxima audiencia para hacer competencia a ‘El show de Bill Cosby’. Desde ese momento, Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie se convirtieron años después en la familia más vista de la televisión, colocándose entre las series más vistas de todos los tiempos y cosechando éxitos y premios con cada una de sus nuevas temporadas.

En esta lista nos centraremos en Homer Simpson, pero no cabe duda que cada uno de los personajes de la serie tendría un buen apartado de frases memorables que podríamos recordar.

Estas son algunas de las mejores frases de Homer Simpson

Solo porque no me importe no significa que no entienda. ¡Operadora! ¡Deme el número para el 911! Normalmente no rezo, pero si estás ahí­, por favor, sálvame Superman. ¡Oh, así­ que ahora tienen internet en los ordenadores! Hijo, si realmente quieres algo en esta vida, tienes que luchar por ello. ¡Ahora silencio! Van a anunciar los números de la loterí­a. Quizá, solo por una vez, alguien me llame ‘Señor’ sin añadir «Está usted montando una escena». Donuts. ¿Hay algo que no puedan hacer? Sabéis hijos, un reactor nuclear es como una mujer. Solo tienes que leer el manual y apretar los botones adecuados. ¿Cuándo voy a aprender? La solución a todos los problemas de la vida no está en el fondo de una botella. ¡Está en la TV! Hijo, cuando participes en eventos deportivos, no importa si ganas o pierdes: sino en ¡cuánto te emborrachas! Me voy al asiento trasero de mi coche, con la mujer que amo, ¡Y no volveré en 10 minutos! [Con los extraterrestres] ¡Por favor, no me comáis! Tengo mujer e hijos ¡Comerlos a ellos! Marge, eres tan hermosa como la Princesa Leia y tan lista como Yoda. Hijos, lo intentasteis al máximo y fracasasteis. La lección es: no intentarlo nunca. Cuando miro las caras sonrientes de los niños, solo se que están planeando golpearme con algo. Hoy estoy teniendo el mejor día de mi vida, y ¡todo se lo debo a no ir a la iglesia! ¡No soy un mal tipo! Trabajo duro y quiero a mis hijos. Entonces, ¿Por qué tengo que pasarme medio domingo escuchando cómo voy a ir al infierno? Librarte de formar parte de un jurado popular es fácil. Solo tienes que decir que tienes prejuicios contra todas las razas. No es fácil organizarse con una mujer embarazada e hijos con problemas. Pero de alguna forma consigo organizarme para ver la televisión 8 horas al día. Lisa, los vampiros son seres inventados, como los duendes, los gremlins y los esquimales. Quiero compartir algo contigo: Tres pequeñas frases que te ayudarán a lo largo de tu vida: 1- ¡Cúbreme!, 2- ¡Buena idea Jefe!, 3- Estaba así­ cuando llegué. ¿Recuerdas aquella postal que nos envió el abuelo desde Florida de un aligator mordiendo el trasero de una mujer? A todos nos pareció muy divertida. Pero estábamos equivocados. Ese aligator estaba acosando sexualmente a esa mujer. Homer no funcionar cerveza bien sin Nunca voy a estar de baja. Estoy enfermo de ser tan saludable. Toda la vida he tenido un sueño: conseguir todos mis objetivos. Papá, has hecho muchas cosas importantes en tu vida, pero eres un hombre mayor, y los hombre mayores no tienen ningún valor. Pero Marge, ¿Y si hemos elegido la religión equivocada? ¡Solo estarí­amos enfadando a Dios más y más cada semana! Creo que Smithers me escogió por mi capacidad de motivación. Todos dicen que tienen que trabajar mucho más cuando yo estoy cerca. «Para Empezar Presionar Cualquier Tecla» ¿Dónde está la tecla «Cualquier»?

Las 30 mejores frases de la familia Simpson

1 – ¡Estúpido Flanders y su erotismo! (Homer)

2 -¡Qué suerte Marge!, Nuestros hijos son cada vez más inteligentes, si tenemos otro podría construir una máquina del tiempo para viajar al pasado y no tener hijos. (Homer)

3- ¿Y para qué estudiar? Cuando sea grande quiero ser un gordo discapacitado como mi papá. (Bart)

4-Si puedo alimentar una familia de cinco con doce dólares a la semana, puedo hacerlo. (Marge)

5 – Empezamos como Romeo y Julieta, ¿Cómo pudo terminar en tragedia? (Milhouse)

6 – Si alguien me necesita estaré en mi habitación. (Lisa)

7 -Querido Dios, nosotros pagamos por toda esta comida así que gracias por nada (bendiciendo la mesa). (Bart)

8 -Marge, Bart lleva una camisa hawaiana y solo dos tipos de hombres usan esas camisas, los gais y los juerguistas obesos, y Bart no tiene pinta de juerguista obeso. (Homer)

9 -Si la televisión me ha enseñado algo es que los milagros les pueden suceder a niños pobres en navidad. Le pasó al pequeño Tim, le pasó a Charlie Brown, les pasó a los pitufos y ¡También a nosotros! (Bart)

10 -Cuando me case, mantendré mi apellido… mmm, quizá debería decir: “si decido casarme”… (Lisa)

11-Los viejos no necesitan amor, tienen que ser aislados y estudiados para ver qué nutrientes se les pueden extraer para nuestro beneficio personal. (Homer)

12-Vas por la vida tratando de ser bueno con la gente, tratas de resistirte ante la tentación de golpearlos en la cara, ¿Y todo para qué? (Moe)

13 – Multiplícate por cero. (Bart)

14 -Haz como decía mi madre: No hables, no digas nada, no llames la atención y se fuerte. (Marge)

15 -¡Parad! Sé lo que hay que hacer en estos casos… ¡Jumanji! ¡D’oh! ¿Por qué las cosas de las películas nunca funcionan? (Homer)

16 -Ya me conoces, Marge; me gusta la cerveza fria, la tele a todo volumen y que los gais revoloteen. (Homer)