Alfonso Caneiro, el empresario que el Gobierno de Pedro Sánchez ha subvencionado con 847.685 euros en ayudas públicas, es amigo personal del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. Caneiro ha recibido pagos municipales de Caballero para el Rápido de Bouzas, el equipo de fútbol que el empresario preside. Como ha desvelado OKDIARIO, la Fiscalía de Delitos Económicos investiga a Caneiro por haber cometido un presunto delito de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública tras cobrar 8 millones de euros de Guinea Ecuatorial, país que preside Teodoro Obiang.

Este empresario gallego, que también tiene otras tres causas judiciales abiertas en las que se le investiga por estafa y falsificación documental, es amigo personal del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero. El Consistorio ha inyectado 150.000 euros públicos en subvenciones entre los años 2017 y 2018 al Club de Fútbol Rápido de Bouzas, del que Caneiro es presidente en la actualidad y del que fue vicepresidente desde 2016. Anteriormente a esa fecha, las ayudas públicas que recibía el Rápido de Bouzas apenas superaban los 10.000 euros.

Los pagos de Caballero al equipo que preside Caneiro se materializaron en dos subvenciones, cada una de ellas de 75.000 euros. Estas inyecciones al Rápido de Bouzas se otorgaron para “el desarrollo del proyecto general de actividades de las temporadas 2017/18 y 2018/19”. Con el recibimiento de estos pagos, el club de fútbol que preside Caneiro se compromete estar a plena disposición del Consistorio del PSOE para “campañas de concienciación”.

Antes de que Afonso Caneiro fuera nombrado presidente del equipo, Manuel Seoane ostentó el puesto durante trece años, entre los años 2007 y 2020. Precisamente Seoane, en una conversación que mantuvo hace meses con OKDIARIO, aseguró tras ser preguntado por los negocios de Caneiro, entonces vicepresidente: “Lo que hace Alfonso Caneiro no lo sé ni me interesa. No tengo nada que ver con sus chanchullos. Si es un chorizo allá él. Hace seis meses que no viene a la junta directiva”. A pesar del absentismo que denunciaba Seoane, Caneiro llegó a la presidencia del equipo de fútbol.

El equipo Rápido de Bouzas es un club de fútbol de Vigo que en la actualidad juega en tercera división. El estadio en el que entrena y celebra sus partidos es un espacio municipal cedido por el Ayuntamiento del PSOE, ubicado en el Paseo Marítimo de Bouzas, en Vigo. En la fotografía que ilustra este reportaje de investigación se aprecia cómo Caballero fue fotografiado junto con Caneiro en el palco del Rápido de Bouzas durante la celebración de un partido.

Investigado por la Fiscalía

Actualmente, la junta directiva del club está conformada por Alfonso Caneiro (presidente), Pedro Mouriño Uzal (vicepresidente primero), Francisco Izquierdo Martínez (vicepresidente segundo), Manuel Iglesias García (vicepresidente tercero), Juan Manuel Portas Oliveira (tesorero) y Francisco Javier Villa Martínez (contador), entre otros. A día de hoy el entrenador del Rápido de Bouzas es David de Dios.

Este periódico ha publicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado 847.685 euros en ayudas públicas a dos empresas de Alfonso Caneiro. Este montante, que procede de los ministerios de Economía e Industria, tiene como objeto ayudar a las empresas como consecuencia de los “efectos del Covid-19”. La mayoría de los pagos estatales al empresario gallego han sido autorizados por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La sociedad con la que Caneiro cobró las ayudas estatales es Pescamavi Atlántico SL, de la que es administrador único. Este es el motivo por el que en estos momentos está siendo investigado por la Fiscalía Provincial de Delitos Económicos de Málaga desde el 9 de diciembre de 2021. El empresario gallego está siendo investigado por los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal como consecuencia de haber cobrado 7.886.394 euros del Gobierno de Teodoro Obiang, el presidente de Guinea Ecuatorial.