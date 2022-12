Ahmed Khoory, presidente de AHK Holding LLC y vicepresidente ejecutivo de Gm&I, del grupo Emirates Airlines en Dubái, ha presentado una denuncia contra otro empresario español, Rayco G. Cabrera, por una presunta estafa de un millón de euros. Khoory asegura en su denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que ese dinero fue entregado como «soporte» a la campaña presidencial de Joan Laporta, actual presidente del Barcelona F.C. en octubre de 2020 y enero de 2021.

El empresario Al Khoory ha denunciado ante la policía de Dubái que entregó en metálico 4.435.000 dirhams de Emiratos Árabes Unidos (EAU), poco más de 1.000.000 de euros al cambio. Ese dinero habría sido realizado en dos pagos el 28 de octubre de 2020 y el 12 de enero de 2021, respectivamente. Según la denuncia, García Cabrera actuaba como intermediario del FC Barcelona en Dubái y los pagos se recibieron después de que Laporta acudiese en persona a este país de Oriente Medio presuntamente en búsqueda de financiación para su campaña. De momento, Khoory sólo ha presentado una denuncia en Dubái contra Rayco G. Cabrera, aunque no descarta hacerlo contra el actual presidente del FC Barcelona si no le devuelven el dinero.

El apoyo de Khoory estaba supeditado a que Laporta alcanzase la presidencia del FC Barcelona. Eso ocurrió en marzo de 2021, pero el empresario árabe esperó hasta el 14 de febrero de 2022 para denunciar los hechos ante la comisaría de Policía de Al Barsha en Dubai tras no recibir respuesta a sus reiteradas peticiones de recuperar su inversión, una denuncia a la que ahora tenido acceso OKDIARIO y que está recogida y firmada por el coronel Majed Sultan Hamad Saced Al Suwaidi.

Hay que remontarse al verano de 2020 cuando Joan Laporta decidió presentarse a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona y buscaba financiación para la campaña electoral que tendría lugar durante el invierno de ese año, aunque las elecciones se celebraron finalmente en marzo de 2021. Es cuando habría entrado en escena Rayco García Cabrera, ex jugador del segundo equipo del Barcelona y hombre de negocios en Dubái y Canarias. Rayco G. Cabrera es administrador único de RG Consultant & Sport Solutions SL, una empresa con sede en Tenerife, dedicada a la «gestión y administración de la propiedad inmobiliaria», pero con fuerte presencia en Dubái y en todo Oriente Medio. Cabrera es un ex futbolista tinerfeño que jugó en el Barcelona B entre 2005 y 2006 y tras fichar por el Leeds United B terminó su carrera en el Móstoles y el Toledo. Tras retirarse se hizo agente FIFA, se dedicó al mundo de los negocios y montó el Barcelona Legends, un proyecto en el que se organizaban partidos internacionales con los futbolistas veteranos retirados del FC Barcelona contra los veteranos de otros equipos internacionales importantes.

La cuestión es que la empresa de Rayco habría presentado un proyecto a Ahmed Al Khoory, presidente de la constructora y empresa de servicios AHK Holding y vicepresidente de Emirates Airlines para las operaciones comerciales en el Oeste de Así y el Océano Índico, además de un hombre ligado al fútbol en Dubái por haber presidido en el pasado un club de fútbol en aquel país. La cita fue concertada el 12 de septiembre de 2020 en el piso 53 de la Torre Aspin, sede de AHK Holding, de Dubai, entre Laporta, Cabrera y el mismo Khoory. El 11 de septiembre volaron de Barcelona a Dubái Joan Laporta, Jesús Angoy (ex portero y miembro de su staff) y Manana Giordadze, secretaria de total confianza de Joan Laporta. Los tres junto a Rayco García se entrevistaron el día 12 con Ahmed Al Khoory y regresaron el día 13 de septiembre a Barcelona.

La propuesta del equipo de Laporta, a la que ha accedido OKDIARIO, consta de una presentación donde Laporta figura como el «presidente con más éxito del FC Barcelona en los tiempos modernos, (…) con 12 títulos de fútbol y 42 títulos en otros deportes (basket, balonmano y hockey)». Esta oferta del FC Barcelona al empresario árabe, que solo se haría efectiva si Laporta ganaba las elecciones, consistía en tres puntos generales desde el año 2021 al 2027: convertirse en una especie de embajador comercial del Barça, abrir una oficina dedicada a la esponsorización y el merchandising en exclusividad en la zona MENA (Oriente Medio y Norte de África) con la posibilidad de abrir tiendas y celebrar un partido de fútbol amistoso post covid del primer equipo y de otros equipos sub 21, «leyendas», etc… El partido amistoso se veía como una manera de recuperar parte de la inversión del empresario árabe y todo el acuerdo se supeditaba a que Laporta ganase las elecciones. Si Laporta no ganaba la presidencia del Barça Al Khoory hubiese perdido toda la inversión. Las elecciones que estaban previstas para enero de 2021 celebraron finalmente en marzo de 2021 y ganó Joan Laporta.

Antes, en octubre de 2020 y enero de 2021 Ahmed Al Khoory realizó dos pagos en metálico, el primero a Rayco G. Cabrera el 28 de octubre por valor de 2.200.000 dirhams y el segundo el 12 de enero de 2021 a una persona de total confianza de Rayco García que lo recibió en su nombre por 2.235.000 dirhams, en total 4.435.000 dirhams. Para probar esa denuncia el empresario árabe aportó a su denuncia dos recibos firmados. El primero por Rayco y el segundo por esta persona de confianza, que es un conocido ex futbolista del Real Madrid que incluso fue internacional con la selección española de fútbol y tiene tarjeta de residencia en la UAE. La suma total resultó al cambio del dirham de entonces 1.069.785 euros.

En diciembre de 2021 el FC Barcelona jugó un partido internacional amistoso contra Boca Juniors en memoria del fallecido Diego Armando Maradona. El empresario Al Khoory entendió entonces que el Barça no iba a hacer frente al acuerdo que él había pactado con Rayco G. Cabrera y comenzó a mover la maquinaria legal dubaití por medio de sus abogados, el bufete Al-Taher & Al Saberi Advocates.

El 10 de enero de 2022 Al Khoory reclamó por vez primera la devolución de su inversión mediante una carta enviada al Puerto de la Cruz, en Tenerife, donde García Cabrera posee una empresa. En ella se hace mención a los acuerdos firmados con la garantía de que Laporta fuese presidente del Barcelona y el incumplimiento de los mismos.

El 23 de enero de 2022 reclaman de nuevo el dinero a Rayco G. Cabrera. El 14 de febrero de 2022 el AHK Holding de Al Khoory interpone la denuncia en la Comisaría de Al Barsha, en Dubai, que es recogida y firmada por el coronel Majed Sultan Hamed Saced Al Suwaidi. En la misma se explica que Rayco G. Cabrera «prometió el pago (devolución del dinero) en enero de 2022, pero nunca ocurrió».

Los abogados dubaitíes de Al Khoory reclamaron de nuevo un pago el 23 de febrero mismo año. Según esta reclamación, el dinero entregado fue en concepto de «soporte» a la candidatura de Laporta. Ese documento se formalizó a las 16.00 horas. En esa reunión en la que, según el acta posterior aportada a la denuncia, estuvieron además de Al Khoory, el director general de AHK Holding, Suresh Babu, el abogado Mohammad Ali Ahmad Al Awar, que actuaba como testigo y el propio Rayco García, al que se le ve entrando en la torre Aspin, sede del grupo AHK, en unas imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO. La presencia del abogado dubaití en la reunión tiene su interés porque actúa de notario de la misma, según permite la legislación de Dubai. En esa reunión se decidió que Rayco García devolvería 500.000 euros antes del 24 de enero de 2022 a las 17.00 horas y otros 569.785 euros antes del 28 de febrero de 2022. Rayco García no firmó el acta de ese encuentro.

El tiempo fue pasando y los requerimientos de Al Khoory para que el FC Barcelona atendiese el acuerdo a través de Rayco García Cabrera o que éste devolviese el dinero cayeron en vacío.

Mientras tanto, el FC Barcelona invitaba a Ahmed Khoory al partido del Barça contra el Atlético de Madrid del 6 de febrero de 2022. El mail cursado por Ferrán Pastor, del Departamento de Relaciones Institucionales y Protocolo del FC Barcelona, invitaba a Khoory a acudir al palco presidencial del Barça y a una reunión el 7 de febrero de 2022 a la una y media del mediodía. El empresario no acudió.

El 14 de marzo de 2022 un bufete español de Barcelona se dirigía por carta al domicilio de Rayco García Cabrera para reclamarle de nuevo el pago de la deuda. Sin éxito.

Rayco se defiende

Rayco G. Cabrera ha asegurado en declaraciones a OKDIARIO que todo lo denunciado es mentira. «No conozco de nada a Al Khoory, ni he tenido nunca negocios con él, ni tengo nada que ver con la campaña de Laporta ni he estado nunca metido en esta campaña del Barça». Incluso dice que «tengo una denuncia interpuesta contra dos personas de nacionalidad española por intentar chantajearme e incluso una sentencia de noviembre de 2022 que deja claro que soy inocente en todo este tema», explica García Cabrera.

«Yo fui a la Policía de Dubai para declarar y ahí me acusaban de llevarme medio millón de euros no 1 millón y ese juicio lo he ganado, además no hay pruebas de que yo haya cobrado ese dinero y tengo la sentencia que lo acredita. No hay ni un recibo firmado por mi de que haya cobrado ese dinero», añade. «Pago religiosamente mis impuestos en España de todas mis empresas y no entiendo por qué ahora me quieren hacer daño», puntualiza.

Rayco García sí reconoce que conoce a Joan Laporta y que lo presentó a Ahmed Al Khoory, aunque su versión difiere de las recogidas en las denuncias: «Yo me encontré a Laporta en un centro comercial y recordé que Al Khoory es muy forofo del Barcelona, así que me ofrecí a presentarles y durante ese encuentro nos hicimos una foto todos juntos. Ahí se habló de organizar un partido de fútbol en el futuro pero no quedó nada firmado ni acordado”, dice García a OKDIARIO. Cuando este periódico le pidió pruebas documentales de todo lo que afirmaba Rayco García afirmó que «os lo tengo que enseñar en persona y mañana mismo (lunes) estoy en Madrid para que lo veáis». OKDIARIO también ofreció al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, la posibilidad de pronunciarse sobre estas informaciones, pero no ha respondido a nuestra petición.