Un ex edil de Pozuelo condenado por Gürtel a su pareja: “¡Voy a mandar matar a tus hijos, puta!”

El ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez, condenado a once meses de cárcel por su participación en la trama Gürtel, ha sido denunciado esta semana por agresiones y amenazas a su actual pareja.

No es la primera vez que ocurre. Según la documentación expedida por la Dirección General de la Policía, Roberto Fernández acumula 35 órdenes de búsqueda dictadas por Juzgados y Comisarías de Madrid, Aranjuez y Getafe. La mayoría de estos antecedentes policiales se deben a malos tratos en el ámbito familiar, amenazas y quebrantamiento de medidas cautelares. Pero también tiene una denuncia por robo con violencia e intimidación en Vigo.

Roberto Fernández fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón entre 2003 y 2007, durante la Alcaldía de Jesús Sepúlveda (ex marido de Ana Mato). En febrero de 2013, telefoneó a la Audiencia Nacional y se ofreció a facilitar al juez Pablo Ruz toda la documentación que tenía sobre la trama Gürtel, a cambio de que no trascendiera que había actuado como delator del resto de implicados.

Sin embargo, cuando pocos días después los agentes de la UDEF se dirigieron a él, a instancias del juez, para tomarle declaración, el ex concejal alegó que se lo había pensado mejor y se negó a declarar. Finalmente, fue condenado a once meses de prisión por la Audiencia Nacional, tras quedar acreditado que había recibido 100.000 euros de la trama Gürtel a cambio de la adjudicación de contratos.

“¡Tú no sales viva de aquí!”

Ahora, los problemas crecen para él. Su actual pareja acudió el pasado día 20 a la Comisaría para declarar que ha sufrido malos tratos y amenazas continuadas del ex concejal durante cuatro días. La mujer explicó que Roberto Fernández llegaba a casa agresivo y le dirigía expresiones como la siguiente: “Eres una hija de puta, prostituta, una zorra, me da asco estar contigo en la cama”.

En otra ocasión, cuando la mujer le reprochó que llegara a casa pasada la medianoche, el ex concejal la empujó contra la pared gritándole: “¡Tú para mí no has sido una pareja, has sido una basura!”

Al día siguiente se vieron envueltos de nuevo en una discusión, en la que Roberto Fernández se dirigió a la mujer (que es de nacionalidad extranjera) en tono amenazador: “¡Eres una puta, como me denuncies voy a mandar a matar a tus hijos a tu país“.

Cuando la mujer tomó el teléfono para llamar a la Policía, el ex concejal se puso unos guantes y le gritó “¡Tú no sales viva de aquí!”. A continuación, arrojó a la mujer a la cama y le agarró por el cuello, mientras le retorcía el brazo con la otra mano, según consta en la denuncia. Luego comenzó a pedirle perdón.

Le sigue acosando por WhatsApp

Las agresiones subieron de tono al día siguiente. Cuando ella salía de trabajar y se dirigía a la estación de Metro de Delicias para tomar el tren, el ex concejal la abordó por la calle: le dijo que debía dejar el trabajo y que él le buscaría uno nuevo, gracias a sus contactos. Cuando la mujer le reprochó que ni siquiera le daba dinero para comer, él le propinó un puñetazo en la cara, siempre según la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Ella decidió entonces no regresar a casa, y acudió a la Comisaría para poner una denuncia. Según explicó ante la Policía, el político se pone muy agresivo, duerme con un cuchillo en la mesilla de noche y le ha comentado “varias veces que tiene una pistola“.

Roberto Fernández ya tenía una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros a esta mujer, tras otra agresión denunciada el pasado mes de octubre ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 10 de Madrid.

Tras estos nuevos hechos, la juez ha ampliado ahora la orden de alejamiento a un kilómetro. A la espera de juicio, la mujer ha optado por abandonar el domicilio en el que convivían y se ha marchado de Madrid, para evitar nuevas agresiones, pese a lo cual el ex concejal ha seguido acosándole mediante llamadas y mensajes de Whatsapp.