Hacienda dice que “con Duque se han seguido los mismos protocolos que con el resto de contribuyentes”

Hacienda asegura que con Pedro Duque se han seguido los “protocolos similares a los del resto de contribuyentes”. OKDIARIO se ha puesto en contacto con el Ministerio antes de publicar la información sobre el favor realizado al ministro de Ciencia e Innovación para esquivar la sanción fiscal. Y desde el departamento encargado de perseguir el fraude fiscal defienden que “no ha habido trato de favor”.

La información que hoy publica este diario, sin embargo, señala como, tras la apertura del procedimiento inspector contra la sociedad patrimonial de Pedro Duque en la que mantiene dos chalés de lujo de uso familiar, se asesoró desde el propio Ministerio de Hacienda al ministro para que eludiera la entrega de la notificación correspondiente a la apertura de la inspección. La información añade que, además, se le ha permitido, gracias a ello, acceder a un periodo de pago voluntario que ha abierto la posibilidad a Pedro Duque de eludir la sanción y regularizar la situación ilegal de su patrimonial Copenhague con el menor coste posible. La Inspección solicitó para Duque la apertura de un expediente sancionador y la aplicación de la multa correspondiente.

Hacienda dice que “las regularizaciones voluntarias están recogidas en la ley y son legales”

Desde Hacienda se señala que “las regularizaciones voluntarias están recogidas en la ley” y que si se cumplen los requisitos establecidos “son legales”. El Ministerio ha recordado, además, que ha habido regularizaciones por medio de amnistía fiscal en otra época, en referencia al último Gobierno del PP. Y añaden desde este departamento que “no existen excepciones y con Duque no se han practicado”. Pero, pese a todo ello, lo cierto es que en la historia de la Agencia Tributaria no han faltado excepciones a esta supuesta rigidez absoluta.

Efectivamente, se hizo la vista gorda por medio de una amnistía fiscal recientemente y bajo mandado de Cristóbal Montoro en el Ministerio, al igual que se hizo en etapa de Felipe González. Se hizo igualmente en el dictamen sobre la situación fiscal de la Infanta Cristina a raíz del ‘caso Urdangarin’. Y se hizo, de una forma especialmente obscena, en 2010 cuando se descubrieron una serie de cuenta en Suiza. En aquella ocasión y bajo mandado de la socialista Elena Salgado en el Ministerio, se remitió un correo electrónico a todos los responsables de la inspección asignados al caso para que limitasen la sanción a los beneficios generados por las cuentas descubiertas -santificando el tratamiento del dinero oculto en las cuentas opacas- y para que abriesen periodo de declaración voluntario con posibilidad de regularización sin sanción para el resto de cuentas aún no detectadas de los mismos contribuyentes cazados en Suiza.

Esta última práctica, de hecho, es similar a la que hoy publica OKDIARIO y que ha permitido que Pedro Duque se libre de la sanción y regularice como un pago voluntario a Hacienda lo que a todas luces no tiene nada de voluntario.