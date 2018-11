El tribunal de la Politécnica que purgó a un candidato: “Si le votáis os corto la cabeza”

La presidenta del tribunal amenazó al resto de miembros de docentes para que no votaran al candidato con el expediente más brillante También reconoce que los concursos de plazas están amañados previamente y compara la trampa con un "pacto de sangre"

María Teresa González Aja, la presidenta del tribunal de la Universidad Politécnica que enchufó como profesor a su cuñado a pesar de haber suspendido el concurso, ordenó al resto de docentes que purgaran al candidato con el expediente académico más brillante.

OKDIARIO publica hoy una cinta en la que se escucha a Maria Teresa González Aja dar directrices a los docentes que debían decidir quiénes eran los candidatos que merecían las plazas de profesor interino que ofertaba la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF). Dicho tribunal estaba formado por Javier Durán González, Javier Rojo González y Javier Calderón Montero, entre otros.

En la primera parte de esta grabación, la presidenta de la comisión de selección amenaza a los docentes con “cortarles la cabeza” en el caso en que decidieron votar al aspirante que contaba con el expediente académico más brillante. Se trataba de un candidato que ganó la fase principal del concurso de plazas, denominada valoración de méritos.

María Teresa González Aja, presidenta del tribunal: “No, pero ****** no va a entrar”.

Javier Rojo, miembro del tribunal: “No, no, no, no, no”.

María Teresa González Aja, presidenta del tribunal: “O sea como votéis a ****** os corto la cabeza”

Javier Rojo, miembro del tribunal: “Hay que ver… sino cómo hay que atacar a ******”

María Teresa González Aja, presidenta del tribunal: “A ****** le despacho. Le pregunto otra rúbrica”.

Javier Durán, miembro del tribunal: “Ya se lo habrá estudiado”

María Teresa González Aja, presidenta del tribunal: “Sí pero es que ahora tengo otra. Aaaaahhhh, jajajaja. La tengo aquí, en la manga, la otra”.

“Esto es un pacto de sangre”

En la actualidad, el profesor que fue purgado a pesar de poseer un expediente académico brillante: posee cuatro carreras, dos doctorados, 229 artículos publicados, 15 libros, 21 proyectos de investigación e innovación. También cuenta con 123 ponencias y comunicaciones en congresos, ha dirigido 8 tesis doctorales y cuenta con más de 6.000 horas de docencia y 27 estancias de investigación en el extranjero.

Además, en las grabaciones que hoy publica OKDIARIO se revela el modus operandi con el que trabajó esa comisión de selección, ya que la presidenta de ese tribunal de la Universidad Politécnica, Maria Teresa González Aja, aseguró que para ella, el amaño en la designación de plazas es un “pacto de sangre”.

Esta polémica catedrática también presionó al tribunal de la comisión de selección asegurando en un tono jocoso “arrieritos somos”, mientras ideaba la manera en que purgar al candidato que más puntuación había logrado en el concurso en el que la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ofertaba varias plazas de profesor interino.

María Teresa González Aja, presidenta del tribunal: “Oye, arrieritos somos, ¿eh? Que váis a empezar vosotros con las plazas… y tendréis que tirar de nosotros”

Carlos Martínez, miembro del tribunal: “Eeehhh si las han sacado… ni en sueños… ni en mis mejores sueños de luz de noche de verano

Maria Teresa González Aja, presidenta del tribunal: “¡Aaahh pero yo sé qué Tribunal he puesto!”

Carlos Martínez, miembro del tribunal: “Bueno corazones, vámonos”

Maria Teresa González Aja, presidenta del tribunal: “Jajajaja. Es un pacto de sangre, y está firmado”.

Paradójicamente, el miembro del tribunal al que se le escucha apoyar la purga al aspirante con el expediente más brillante, Javier Durán González, es profesor de la asignatura Ética y Valores en el Deporte, y es autor de decenas de artículos en los que describe la deontología y la moral.