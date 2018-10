El juez localiza otra empresa tapadera en Panamá del que fue nº 2 de González en el Canal

“La Sociedad Landy Corp. S.A”, añade, “fue solicitada por nuestro cliente intermediario Overseas Management Corp. quiénes a su vez nos indican que la incorporación de la sociedad fue encargada por su cliente NWT Conseil S.A. Esta última también dio instrucciones para la disolución de la sociedad, la cual se dio mediante la Escritura Pública 6392 del 7 de marzo de 2013″.

“Nuestros registros no muestran información referente a los movimientos bancarios de la sociedad, ya que no se prestaron servicios de esa naturaleza, y no hemos brindado servicios de incorporación de otras sociedades en las cuales figure el Sr. Edmundo Rodríguez Sobrino, como beneficiario final u otra capacidad” concluye el despacho panameño Rosas y Rosas.

Tal y como avanzó este diario, Edmundo Rodríguez Sobrino ingresó hasta 3,1 millones de euros en la entidad Bancolombia de Panamá a nombre de otra empresa tapadera. Según recoge el sumario del caso Lezo, Bancolombia remitió el pasado mes de marzo numerosa documentación sobre 3 cuentas bancarias abiertas por Rodríguez Sobrino en esta entidad bancaria a través de la offshore Amalfi Trading Corp.

Los investigadores que siguen el rastro del dinero sostienen que Amalfi y una segunda sociedad panameña denominada Rafaello Investment Corp. fueron empleadas como ‘sociedades pantalla’ para recibir, entre otras, las comisiones derivadas de la compra de la filial brasileña del Canal de Isabel II, Emissao.

Además, Panamá localizó también ingresos de 8,5 millones de euros (9.984.196 dólares) en cuentas y depósitos a nombre de las ‘sociedades pantalla’ Amalfi Trading Corp. y Rafaello Investment Corp. en el Banco Itaú del país centroamericano entre 2010 y 2016.

La declaración del dueño de Emissao

Mientras tanto, el empresario brasileño que vendió la sociedad Emissao al Canal de Isabel II, Sebastiao Cristovam, reconoció al juez instructor del caso Lezo haber pagado una comisión de 5,4 millones de dólares, 4,6 millones de euros al cambio, desde su cuenta bancaria personal de Suiza al cerrar la operación.

En su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, del pasado 26 de junio, Cristovam con la ayuda de una traductora respondía todas las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción sobre el reparto de comisiones durante la operación.

La Fiscalía preguntaba al empresario si las comisiones pactadas de 5,4 millones de dólares estaban incluidas en el precio fijado de poco más de 29 millones por la compra de Emissao. Cristovam reconoce que la comisión inicial iba a ser de 6 millones, pero que después se redujo a 5,4.

Posteriormente, aseguraba que él recibió en su cuenta personal en Suiza “el valor total de la empresa y una vez recibido, pagó el valor de las comisiones”. Concretamente, realizó transferencias desde su cuenta personal en Suiza a dos sociedades y una cuenta personal que le indicó el exgerente de Inassa, Diego García Arias.

Este exdirectivo colombiano afirmó en sede judicial que percibió 900.000 dólares por la operación y que el reparto de la comisión se efectuó de la siguiente forma: Ignacio González (1,8 millones de dólares); el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino (900.000 dólares); el exgerente de la filial colombiana Triple A, Ramón Navarro (900.000 dólares) y el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro (900.000 dólares), hasta sumar los 5,4 millones de dólares (4,6 millones de euros).