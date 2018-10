Romero presionó a Corinna para que denunciara sus reuniones con el ex ministro Margallo

Ana Romero ejerció en marzo de 2013 una cierta presión hacia Corinna para que denunciara públicamente sus reuniones con Margallo El ex Ministro reconoció contactos con Corinna

En los correos de Romero a Corinna zu Sayn-Wittgenstein (CSW), que ha desvelado OKDIARIO, la periodista ejerció en marzo de 2013 una cierta presión hacia la princesa alemana para que denunciara públicamente sus reuniones con el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Mariano Rajoy, José Manuel García Margallo. El ministro había intervenido en encuentros con CSW para respaldar los intereses económicos internacionales de España.

Al igual que le sucedía con el director del CNI, el general Sanz Roldán, la reportera proyecta durante días en sus correos electrónicos una obsesión singular por el dirigente del Partido Popular. Insiste en que le interesa el personaje porque, según ella, es una pieza clave en la intermediación de Corinna.

El 17 de marzo de 2013, le dedica un espacio especial al ministro cuando le recomienda a la princesa alemana: “Por favor, lee cuidadosamente. Es muy importante contar las reuniones con Papagallo y qué tipo de material le pasaron de Industria. Él es Ayuso, ¿verdad?”.

“Papagallo” es el nombre en clave con el que se dirige a García-Margallo y cuando menciona “Ayuso” se refiere al jefe de Comunicación de la Casa del Rey, quien desde el primer momento se significó como uno de los mayores enemigos de Corinna. Aunque, como desveló ayer este periódico la periodista también se refiere a él de manera despectiva en algunos de sus emails.

Margallo le ofrece una exclusiva a cambio de silencio

Media hora después, Romero continúa colocando a García-Margallo en su punto de mira: “Su portavoz ha intentado durante una hora parar la historia. Él ha ofrecido una historia exclusiva si no escribimos esta historia. El dice que la razón por la que no quiere decir la verdad es la Reina [Doña Sofía]. Él lo ha intentado todo. Por favor POR FAVOR dame algún detalle de ambos encuentros. Estamos otra vez al límite”.

Romero se refería a las reuniones que la princesa alemana había mantenido con el ministro García-Margallo para coordinar, supuestamente, los intereses de España en los países árabes.

Y, al día siguiente, continúa con la misma historia: “El teléfono lleva sonando durante toda la mañana. Un horror. A Papagallo está a punto de que le de un ataque al corazón Es lo que me dicen fuentes del ministerio. Oficialmente, según la agencia EFE, él ha desmentido haberte preguntado sobre AD (haber encargado gestiones)”.

Y la periodista se pregunta: “Por su supuesto él no ha mencionado tu nombre ni ha hablado de reuniones. (…) La gente se está preguntando: Pero entonces si él no tenía negocios con C [Corinna] ¿por qué ha comido con ella? El está atemorizado porque vamos a publicar otra historia con más detalles, según me cuentan. ¿Te han acosado?”.

El Ministro niega contactos profesionales con Corinna

Veinte días después, le adelanta que va a escribir un artículo que la va a relacionar con Margallo, que ya tenía previsto comparecer en la comisión de Secretos, como hizo el director del CNI: “Él [Margallo] sigue negando cualquier tipo de contacto profesional. La comida con Mister A [Don Juan Carlos] y contigo fue sociable (Mister A le pidió que se fuera) y no hubo discusión alguna sobre Abu Dabi”.

En otro correo le dice: “Exteriores e Industria requirieron la ayuda de Corinna hasta hace dos meses (o hasta diciembre de 2012. Margallo se reunió en dos ocasiones en Madrid con la princesa para que ella intermediara con Abu Dabi o Masdar). El Gobierno emiratí (o esta empresa emiratí) está muy decepcionada con España por el cambio en las tarifas energéticas. Soria no se ha visto nunca con Zu Sayn-Wittgestein pero su ministerio trabajó con ella ‘a nivel técnico’. Como en otras ocasiones la consultora germano danesa no ha cobrado al Gobierno por su trabajo”.

Romero le comenta a CSW que se trata de un resumen de lo que le ha desvelado el director del CNI en su último encuentro el 14 de marzo: “Vergonzoso: tres horas en el Café de Oriente sólo para escuchar los miedos del pequeño Troll (troll es como los niños españoles llaman a los hombres mayores enfadados”.

Cómo Romero usa la información reservada

Romero utilizó esos datos tres días después, según ella filtrados por el director del CNI, en una información que publicó el 18 de marzo. Afirmaba: “El ministro de Industria, José Manuel Soria, nuca se reunió con la princesa, aunque ésta disponía de la documentación necesaria que le fue remitida ‘sólo a nivel técnico’ y ‘nunca por ventanilla’”. Sorprendentemente, la reportera adjudicaba la información a “fuentes de Industria”.

En la misma noticia también afirmaba: “El general Félix Sanz Roldán, que mañana interviene ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para responder a las preguntas sobre Corinna, ha coincidido con ella en dos ocasiones, pero nunca como director del CNI, según fuentes conocedoras de los encuentros. Almorzó con ella, con el Rey y otras tres personas de manera social. También desayunó con ella el pasado mayo. En ambas ocasiones hablaron sobre el Golfo Pérsico”.

Cuando Romero escribe “según fuentes conocedoras de los encuentros” se refiere directamente a sus reuniones con el director del CNI, como queda aclarado en otros correos. Corinna, en cambio, mantuvo sus últimas reuniones con García-Margallo a finales de 2012, antes de que el círculo más estrecho de Don Juan Carlos le hiciera la vida imposible y la echara de España.

El entonces ministro de AA.EE., finalmente, en su comparecencia en el Congreso el 21 de marzo de 2013 reconoció que se había visto en secreto dos veces con Corinna. Romero informó que aquellos encuentros se formalizaron para que la princesa alemana hiciera de intermediaria ante Abu Dhabi para calmar a los inversores árabes por la reducción de primas económicas a la energía renovable