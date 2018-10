El CNI filtró la noticia ‘fake’ que decía que Corinna cobró 30 millones en comisiones en Suiza

La periodista a Corinna: "Dime si has hecho algo que les haya puesto nerviosos [al CNI]" Ana Romero trató de averiguar la versión de Corinna tras la noticia falsa de Interviú

El 6 de febrero de 2015, Ana Romero sigue en su papel de agente de prensa de Corinna y le advierte sobre una información publicada en la revista Interviú: “Querida C. He leído con un profundo interés la pieza sobre ti publicada en Interviú. Me recuerda a cierta información que el actual director de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, estuvo a punto de publicar hará unos dos años”.

Y sigue: “El ángulo de mi libro es: ¿por qué los servicios secretos han vuelto a ti dos años más tarde? Además, ¿por qué fueron tan majos contigo hace dos años y te abrieron dos cuentas en Suiza? Y ¿por qué hablarían ellos ahora sobre un trabajo tan confidencial?”.

Y la periodista le hace un resumen, en español, del contenido del reportaje publicado en la revista del Grupo Zeta: “Los servicios de inteligencia explicaron a la revista que se habrían abierto dos cuentas en Suiza a nombre de ‘Identidades Operativas’ un nombre falso pero con documentación española totalmente legal. Por norma general, este tipo de procedimientos se utiliza para agentes encubiertos. El dinero era destinado a dos bancos desde donde era controlado por un broker que era el encargado de hacerle llegar el dinero a la Princesa Corinna. Así el dinero no deja rastro si un juez tratara de seguir las huellas, no encontraría nunca ningún pago a nombre de la princesa Corinna”.

Y Romero saca su propia lectura del contenido de la información, dando por hecho de que el filtrador de la noticia, que después resultó falsa, es una fuente de los servicios secretos del CNI:

“Es todo muy impresionante, tendré que averiguar por qué ellos [CNI] sugieren eso ahora, que tú ‘robaste’ 30 millones de España, pero ellos te dejaron irte con ello siempre y cuando tú no volvieras a España. Por favor, trata de responderme en cuanto tengas un momento”.

Romero a Corinna: “Dime si has hecho algo que les haya puesto nerviosos [al CNI]”

Veinte minutos después le remite un nuevo email: “… De hecho, no he leído el final, pero hay un claro mensaje: si tu cuentas cosas comprometedoras a la periodista que está escribiendo un libro, ellos tendrán que sacar a la luz ‘tu historia real’. Ay, querida! Todo muy sofisticado. Por favor, dime si has hecho algo que les haya puesto nerviosos. Estoy intentando confirmarlo por otras fuentes”.

En esas fechas, ya se había desatado la guerra entre espías y comisarios policiales, con el protagonismo de Villarejo y el general Félix Sanz Roldán. El ex comisario había acusado a los servicios secretos de quedarse con una parte del dinero de los fondos reservados de un secuestro y el CNI le había hecho estallar a Villarejo los casos Emperador, relacionado con el chino Gao Ping, y Nicolay, con el Pequeño Nicolás. En esa época, el comisario, ahora en prisión, ya tendía puentes para que fuera recibido en Londres por la princesa alemana a través de su amigo Villalonga.

Durante los tres años de intercambios de mensajes, Romero nunca desistió de cumplir el papel de agente de prensa de Corinna en España, como cuando le informa de una noticia publicada en El País:

“Supongo que ya te habrás enterado de que El País sacó una historia el pasado sábado hablando sobre que tu relación con Mr. K. ‘No es lo que solía ser’. De todos modos, yo ya estoy trabajando en nuestra reunión del próximo 29. Llegaré probablemente ese fin de semana a Londres y pasaré todo el lunes ahí”.