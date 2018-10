La periodista calificó de “madre de todas las brujas” y “asqueroso” al jefe de prensa de la Casa del Rey

Ana Romero se refiere al Rey Juan Carlos en sus emails a Corinna como "Men in grey" La periodista muestra su peor cara con el antiguo jefe de prensa de la Casa del Rey

En los correos electrónicos remitidos por Ana Romero a Corinna, la periodista además de referirse al director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, con el apelativo de “Troll”, utiliza otras claves para mencionar a los agentes del CNI o funcionarios de la Casa del Rey con quienes se entrevista muy a menudo. Por ejemplo en un correo de 1 de marzo de 2013, la reportera alude de manera familiar y misteriosa de los “Hombres de Gris“: “Podría ser que algún “Hombre de Gris” (así es como yo llamo a un hombre de mediana edad que lleva trajes oscuros) está intentando organizar cosas rápidamente y ordenadamente. Este domingo volveremos a compartir algún tiempo en el hospital donde ha sido operado”, le comenta la periodista.

Sin duda alguna, habla de la estancia de don Juan Carlos en la Clínica La Milagrosa donde fue intervenido de una hernia discal el 3 de marzo. En ese momento Romero cubría para El Mundo las informaciones sobre la Casa Real y ya se había introducido en un juego de espías.

En ese grupo de “Hombres de Gris” la princesa alemana incluye a Javier Ayuso, el jefe de Comunicación de la Casa del Rey, con quien entonces tuvo algún roce. El 3 de mayo no se muestra muy generosa con él: “Ayer volví de Holanda con Ayuso que se comportó como la madre de todas las brujas. Realmente asqueroso“.

Dos días después, vuelve nuevamente a referirse al “Hombre de Gris” de quien dice que tuvo un comportamiento horrible con ella en el hospital: “Fui señalada como una asesina de masas. La mirada sucia el desdén…”.

“Tú no estás fuera, queremos ayudarte”

Además, Romero le cuenta a Corinna que ABC escribió una desagradable historia dictada por Ayuso. “Dice que tú ya estabas fuera tal y como esperaban en Palacio desde hace tiempo. Y ese es el por qué El Mundo, Hola y París Match han sido utilizados como alfombras publicitarias. Porque tú no estás fuera y nosotros queremos ayudarte”.

En esa época Corinna ya sospechaba del doble papel de Romero como enviada del ‘Troll’ en su condición de “agente doble“, como la señaló la princesa alemana.

Dos semanas después, la reportera infiltrada le remite a la ex de Su Majestad un extravagante mensaje en la que la llama “bizarra” y le confiesa que su jefe Pedo J. sueña con ella: “Me dijo que [en su sueño] estaba siendo vigilado por agentes del CNI, del general, y fue conducido a través de un túnel muy largo hasta una habitación en la que estaba Mr. K esperando…. contigo al lado!!”

Cuando habla de “Míster K“, como en los correos publicados este martes por OKDIARIO, Romero se refiere a Don Juan Carlos. “Men in Grey” -Hombre de Gris- vuelve a cruzarse en el camino de Romero, “llegando a ser increíblemente significativos”, según ella. En esta ocasión está claro que se refiere a Javier Ayuso, aunque el entonces jefe de comunicación de la Casa del Rey tornaba mas bien al color oscuro. Romero lo explica: “Nuestro amigo Ayuso es especialmente bueno acosando“.

Cuando dice “nuestro amigo” en tono irónico hace mención a la cruzada que el periodista emprendió contra Corinna desde la Zarzuela. Él y otros de su entorno filtraban información a los medios tildándola de “arrogante” y “prepotente”. Y se referían a ella en clave con el nombre de “Ingrid”, por sus cabellos dorados y sus ojos azules. Romero hace mención a ello en uno de los emails y le dice a Corinna que prefiere llamarla: “Concha de Cádiz“, el lugar de nacimiento de la periodista.

Las relaciones entre Romero y Ayuso no siempre fueron tirantes. Siendo director adjunto de El País, Ayuso propició el contrato de Romero, pero finalmente no fraguó. No obstante, la falsa amiga de Corinna, preparó el terreno para aterrizar en el diario de Prisa con la elaboración de un libro que desacreditaba y atacaba a todos los compañeros de profesión que se habían mostrado críticos con el protagonismo de Ayuso y del director del CNI en el caso Corinna.

En febrero de 2015, aunque Corinna ya está convencida del doble juego de la periodista y retrasa sus contestaciones, Romero sigue mostrándole por escrito su complicidad: “Recuerdo que hoy hace dos años de la primera vez que te llamé. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto tras ello…”