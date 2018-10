El presidente de Mercasa miente al decir que es diplomado en Finanzas: hizo un cursillo de un año

El nuevo presidente de la empresa pública Mercasa, José Ramón Sempere, no sólo miente al afirmar que tiene un máster cursado en la inexistente “Universidad de ESUMA-Escuela de Marketing”.

En su currículum oficial, Sempere también falta a la verdad al afirmar que es “diplomado en Administración y Finanzas“. En realidad, hizo un cursillo de un año en una conocida escuela de negocios de Alicante y le dieron un diploma. No es exactamente lo mismo.

El presidente de Mercasa, la empresa pública del Ministerio de Agricultura que genera una facturación anual de 13.500 millones de euros, ha embellecido su currículum oficial con toda clase de títulos universitarios que no tiene. Todo indica que, en realidad, jamás ha pisado una universidad.

José Ramón Sempere ha tomado posesión de su cargo esta semana, después de que su nombramiento fuera aprobado por el consejo de administración de Mercasa y la SEPI, a propuesta del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades. Percibirá un sueldo público de 163.000 euros anuales.

En el currículum oficial publicado en la web de transparencia de Mercasa, Sempere afirma que tiene una “Diplomatura en Administración y Finanzas” por el ICADE y Fundesem, obtenida en los cursos 1989 a 1992:

Fundesem Business School (FBS) es una conocida escuela de negocios de Alicante, que goza de un merecido reconocimiento. OKDIARIO ha podido confirmar que, en las fechas citadas, Fundesem impartía en colaboración con el ICADE (la prestigiosa escuela de negocios de la Universidad Pontificia Comillas) un “curso de Administración y Finanzas“.

Al completar el curso, los alumnos recibían un “Diploma de administración y finanzas”. Se trata de un título privado, que no tiene carácter oficial en el ámbito universitario. De hecho, en su perfil de Linkedin José Ramón Sempere en ningún momento utiliza la palabra “diplomado” o “diplomatura”.

Se limita a indicar el título del curso (“Administración y finanzas”) y reconoce que realizó estos estudios en 1989 y 1990, lo que se corresponde con un único curso lectivo de un año (de septiembre a junio).

En cambio, en su currículum oficial de Mercasa, Sempere ha ampliado las fechas, de 1989 a 1992, para dar la apariencia de que se trata realmente de una “Diplomatura” universitaria de tres años. Del mismo modo, en la web de Mercamadrid todavía se menciona a José Ramón Sempere como “Diplomado en Administración y Finanzas” por el ICADE, un título que no tiene:

Como ha informado OKDIARIO, el nuevo presidente de Mercasa también ha falseado su currículum al sostener que cursó un Master of Business Administration (MBA) en la “Universidad de ESUMA-Escuela de Marketing”. Tal universidad no existe. ESUMA Marketing & Business School es una pequeña escuela de negocios con sede en Elche (Alicante) que no está habilitada para otorgar ningún tipo de títulos universitarios.

En tercer lugar, el presidente de Mercasa también sostiene que ha realizado un curso de Auditoría y Control de Gestión por la Universitat Rovira y Virgili de Tarragona, realizado en los años 2013 y 2014. En aquellas fechas, Sempere era director general de Mercalicante (empresa participada por Mercasa), por lo que en todo caso pudo cursar estos estudios a distancia o en su modalidad on line. En la actualidad, la Universitat Rovira y Virgili de Tarragona no imparte ninguna enseñanza titulada “Auditoría y Control de Gestión”.

Durante los últimos tres años, José Ramón Sempere ha sido director general adjunto de Mercamadrid (como número 2 del director David Chica), un cargo que ocupaba desde noviembre de 2015 por decisión del equipo de gobierno de Manuela Carmena.

La nota de prensa difundida el lunes por la SEPI explica que, en este cargo, Sempere ha “impulsado proyectos de modernización y mejora en la gestión, las instalaciones y el servicio público, con resultados empresariales y económicos positivos”.

Fue concejal del PSOE en Alicante

Lo cierto es que la cúpula de Mercamadrid encabezada por la concejal Marta Higueras (que preside su consejo de administración), David Chica y José Ramón Sempere han puesto en pie de guerra a los empresarios mayoristas que trabajan en sus instalaciones.

En una reunión celebrada esta semana, la edil Marta Higueras ha comunicado a los empresarios que el Ayuntamiento de Madrid no ve conveniente ampliar la concesión de Mercamadrid más allá del año 2032. “La ampliación del plazo provocaría un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento“, ha argumentado Higueras.

Esto significa que, a partir de dicha fecha, todos los terrenos e instalaciones de la unidad alimentaria revertirán a favor del Ayuntamiento. Algo que ha provocado que buena parte de los mayoristas que gestionan puestos en el mercado de abastos madrileño hayan congelado las inversiones que tenían previsto efectuar para modernizar sus puestos.

Mercasa, la empresa pública que ahora pasa a presidir José Ramón Sempere, gestiona 23 mercados de abastos en toda España (el de Mercamadrid es uno de los mayores de toda Europa). Estos mercados acogen a 3.100 empresas mayoristas e implican 30.000 empleos directos e indirectos.

Con anterioridad, José Ramón Sempere ha sido director general de Mercalicante (entre 2008 y 2015), delegado del diario La Verdad en Alicante (entre 2002 y 2008), concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante y director financiero de la empresa de alimentación Freiremar en la misma provincia.