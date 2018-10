El nuevo presidente de Mercasa dice que tiene un máster por una universidad que no existe

El nuevo presidente de Mercasa, José Ramón Sempere Vera, también miente en su currículum para presumir de unos títulos académicos que no tiene. Según la página de Transparencia de la empresa pública, Sempere cursó en 2004 un Master of Business Administration (MBA) en la “Universidad de ESUMA-Escuela de Marketing”. Este dato es completamente falso y, de hecho, tal universidad no existe.

José Ramón Sempere ha tomado posesión esta semana de su cargo como presidente de Mercasa, la empresa dependiente de la SEPI y el Ministerio de Agricultura que gestiona 23 grandes mercados de abastos en toda España. En este cargo, Sempere cobrará un sueldo de 163.ooo euros anuales.

Con anterioridad, ha sido concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante (durante algo más de un año) y, desde 2015, director general adjunto de Mercamadrid, un cargo para el que fue nombrado por el equipo de gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena.

Pero en contra de lo que sostiene en su currículum, José Ramón Sempere no tiene ningún máster universitario oficial. El centro en el que cursó un Master of Business Administration (MBA) en 2004, ESUMA, no es ninguna universidad, sino una modesta y poco conocida escuela de negocios con sede en Elche (Alicante).

Fuentes oficiales de ESUMA Marketing & Business School han confirmado a OKDIARIO que este centro no está habilitado para otorgar títulos universitarios: ni diplomaturas, ni licenciaturas ni másters oficiales. Por lo tanto, el MBA que cursó Sempere es un título privado, que no tienen ningún reconocimiento oficial en el mundo académico universitario.

Y sin embargo, tanto en la web de Mercasa como en su perfil de Linkedin, el cargo público del Gobierno de Pedro Sánchez ha atribuido su máster a una inexistente “Universidad de ESUMA”, para hacerlo pasar por un título universitario oficial.

Según su currículum oficial, el nuevo presidente de Mercasa también tiene una “Diplomatura en Administración y Finanzas” por el ICADE y Fundesem (1989-1992) y ha realizado un curso de Auditoría y Control de gestión por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (en 2013-2014). Veremos.

Con anterioridad, José Ramón Sempere ha sido delegado del diario La Verdad en Alicante (entre 2002 y 2008) y director general de Mercalicante entre 2008 y 2015. En este último cargo, le correspondió la difícil tarea de reflotar el mercado de abastos de Alicante, que acababa de sufrir un desfalco de 6 millones de euros por el que fueron procesados sus anteriores directivos. En la causa judicial fue imputado el ex alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi (PP).

Sobornaron al presidente de Angola

Ahora, a Sempere le espera una tarea no menos difícil en Mercasa, cuya anterior cúpula está imputada en la Audiencia Nacional por pagar 20 millones de euros en comisiones ilegales durante la construcción de un mercado de abastos en Angola.

Según la causa que instruye el juez José de la Mata, de esta cantidad al menos 10 millones habrían acabado en manos del entonces presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Por este motivo, Eduardo Ameijide presentó su dimisión como presidente de Mercasa el pasado mes de abril.

En la causa que instruye el juez De la Mata también están imputados Pablo González (hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González), Álvaro Curiel (que actualmente ocupa un puesto directivo en Mercamadrid, por designación de la alcaldesa Manuela Carmena), el ex presidente de Mercasa Incatema Miguel Ramírez y los abogados del Estado María Jesús Prieto y Arturo Cortés.

Se trata de una trama de corrupción transversal: en la causa están imputados ex altos cargos designados tanto por el PSOE (durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero) como por el PP (en el Ejecutivo de Rajoy).

También en Panamá y Santo Domingo

El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción investigan ahora si Mercasa (a través de su filial Mercasa Incatema) incurrió en la misma práctica de pago de comisiones ilegales en la construcción de otros mercados de abastos en países como Panamá, Venezuela o Santo Domingo. Algo que podría elevar el agujero de la empresa pública por encima de los 200 millones de euros, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

A raíz de este escándalo, Mercasa cerró el ejercicio 2017 con unas pérdidas de 7 millones de euros. Su nuevo presidente, José Ramón Sempere, va a tener que hacer un milagro mucho mayor que el de Mercalicante para reflotar esta situación. El hecho de que falsifique su currículum con títulos universitarios que jamás ha cursado no es el mejor augurio para emprender esta tarea.