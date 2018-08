La hermana de los yihadistas Oukabir “hizo un gesto de satisfacción” al ver el atentado de Cambrils

La hermana de los terroristas de los atentados del 17-A, Driss y Moussa Oukabir, “hizo un gesto de satisfacción cuando supo la noticia del atentado de Cambrils”. En este segundo ataque, murió su propio hermano menor Moussa abatido por los Mossos d’Esquadra junto a otros 4 yihadistas, tras atropellar mortalmente a una mujer.

En la segunda declaración de la novia del terrorista encarcelado Driss Oukabir del 8 de septiembre de 2017 ante los Mossos, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la joven destaca que en “la madrugada del día 18 de agosto de 2017 en el momento en que se encontraban en la comisaría de Ripoll y se supo la noticia del atentado de Cambrils, Hafida hizo un gesto de satisfacción, y a criterio de la declarante, como mostrando que por fin su hermano Moussa Oukabir había hecho algo que ella misma quizás no habría hecho en toda la vida”.

“Hafida incluso comentó que sabía con seguridad que Moussa Oukabir (su hermano pequeño) era uno de los muertos en Cambrils, llegando a decir que había visto sus zapatillas por la televisión en alguna de las imágenes. La declarante cree que Hafida sabía alguna cosa de lo que iba a suceder o que alguna cosa le habría comentado Moussa Oukabir puesto que su actitud a posteriori así lo denotaba. Nadie de la familia mostró ningún síntoma de tristeza durante esos momentos, únicamente la madre bajaba la cabeza” señalaba la pareja del terrorista encarcelado a los agentes que la interrogaban.

La declarante también aludió a la posible radicalización de la hermana de los Oukabir y manifestó que Hafida “cambió su forma de vestir sobre el año pasado, ya que apareció con una foto junto a Moussa vestida con el velo justamente en un vuelo de un viaje a Marruecos del verano del año 2016″.

La declaración de la novia de Driss Oukabir contradice radicalmente la postura mantenida por la propia Hafida Oukabir públicamente después de los atentados el 17-A. De hecho, la hermana de los terroristas leyó un emotivo comunicado el 26 de agosto de 2017 en el que pedía entre lagrimas que “que nuestros jóvenes catalanes musulmanes no abracen ideologías perversas que no tienen justificación no explicación y que no tienen nada que ver con el Islam“.

Después calificaba de “verdadero problema” que un joven nacido o llegado de pequeño a Cataluña “se rebele contra su país, que es lo más preciado que tiene, su ciudad” y concluía asegurando que “tenemos un verdadero problema, que no tenemos que esconder”.