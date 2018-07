Shahpari Zanganeh niega haber tenido relación económica con el Rey Juan Carlos I como afirmó Corinna

Doña Shahpari Zanganeh ha remitido un comunicado de prensa a OKDIARIO en relación a las informaciones publicada sobre el caso Corinna:

En relación con las informaciones que se han publicado sobre las supuestas manifestaciones de Corinna Zayn-Wittgenstein y sus comentarios sobre mi papel en el proyecto de AVE entre La Meca y Medina, por medio de la presente expreso mi profundo desacuerdo con los mismos y los rechazo de manera categórica. Cualesquiera que sean las previas relaciones de la Señora Zayn-Wittgenstein o las razones que pueda tener para realizar tales afirmaciones, no está en situación de comentar mi actividad profesional ni la historia del consorcio español AlShoula.

La sugerencia de que he tenido una relación económica o financiera con don Juan Carlos I de España en relación con el proyecto del AVE es absolutamente falsa. No ha existido nunca ninguna relación económica o financiera con él ni con ninguna entidad relacionada con su persona, ni tampoco se me ha mencionada nunca ninguna posible relación. Mi contrato estaba sujeto a los más altos estándares internacionales. Al contrario de lo que se viene afirmando, no he participado en este proyecto como “intermediaria”. He trabajado de forma efectiva para gestionar el proyecto como project developer desde sus inicios, en el año 2004. Mi larga carrera profesional trabajando en proyectos de esta clase se ha construido sobre la base del trabajo duro y de mi determinación, y no permaneceré impasible ante falsedades que pretender perjudicar mi reputación profesional.

Asimismo, las referencias en los medios de comunicación a mi difunto esposo (quien no tuvo relación alguna con este proyecto) o a mi país de origen en conexión con este asunto resultan desafortunadas, prejuiciosas y tendenciosas.

Como ciudadana saudí y project developer para el Consorcio, me siento profundamente orgullosa del respeto que me he ganado por parte del equipo, así como el trabajo que hemos realizado juntos, y que continuamos realizando aún hoy, de forma diaria. Durante todos estos años, ha sido un privilegio y un honor trabajar codo con codo con mis compañeros saudíes y españoles.

Este proyecto ha planteado desafíos técnicos y de gestión únicos y extraordinarios, que han requerido para su superación los más altos niveles de profesionalidad. La licitación fue adjudicada y el proyecto ha sido desarrollado gracias a la brillante tecnología ferroviaria española y a la competitividad del precio ofrecido por nuestro Consorcio, en perfecto cumplimiento de toda la normativa internacional en materia de licitación. El trabajo de las compañías españolas involucradas en el proyecto debería se objeto de reconocimiento y, en mi opinión, España debería estar tan encantada del éxito del proyecto como lo estamos en Arabia Saudí.