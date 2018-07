Guirao justificó la cesión del local de 600 m2 a Cafranga afirmando que “no tenía salida comercial”

El ministro de Cultura, José Guirao, justificó la cesión gratuita de un local de 600 m2 de la Fundación Especial Caja Madrid a Carmen Cafranga asegurando que el edificio “no tenía salida comercial alguna”.

Cafranga fue condenada por un delito de apropiación indebida a 1 año y 8 meses por la Audiencia Nacional en febrero del pasado año tras gastarse 175.000 euros con su ‘tarjeta black’. Además, es socia de la esposa del expresidente madrileño Ignacio González, Lourdes Cavero, en la casa de arte Subastas Segre, y ha recibido cuantiosas subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid, eso sí, con fines sociales.

El edificio cedido a Carmen Cafranga en el año 2012 está ubicado en el Barrio del Pilar de Madrid y alberga actualmente la Oficina de Empleo de la Fundación A LA PAR (actual Fundación Carmen Pardo Valcarce) y la escuela infantil Conde de Elda. El proyecto de la Fundación familiar de Cafranga tiene como objetivo la formación superior para jóvenes entre 18 y 25 años con discapacidad intelectual.

José Guirao compareció en la Asamblea de Madrid en noviembre de 2014, sólo un es después de estallar el escándalo de las ‘tarjetas black’ en su condición de director general de la Fundación Especial Caja Madrid. En su intervención, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el actual ministro de Cultura se refirió a los alquileres de los bienes inmuebles de la Fundación, así como a los ingresos derivados y justificó la cesión gratuita de algunos de los locales.

“Tenemos 90 locales para alquilar. Empezamos a alquilar hace algo más de un año, en julio del año pasado, y hemos alquilado algo más de 30 locales; eso nos está suponiendo unos ingresos estables para el año que viene en torno a los dos millones de euros” afirmó durante su intervención en la Cámara madrileña.

Posteriormente, añadía que “el mercado de alquiler ya saben cómo está y no todos los locales que tenemos son fácilmente alquilables y algunos que no tienen salida comercial alguna se han cedido. Es decir, que el patrimonio está para sacarle rendimiento, pero aquel que no tiene un rendimiento claro para generar ingresos también lo estamos poniendo a disposición de entidades”.

Entre los locales, que según Guirao no tenían salida comercial, se encontraba por supuesto la antigua biblioteca de 600 m2 cedida a la Fundación familiar de Carmen Cafranga.

Las fuentes consultadas por este diario apuntan que fue “especialmente significativo que se renunciara a los ingresos que podría proporcionarle el alquiler o venta del mencionado local y sin embargo, argumentara la difícil situación económica para despedir a los profesionales destinados en las bibliotecas que se iban cerrando”.

Varias plataformas vecinales del distrito madrileño Fuencarral-El Pardo donde se encuentra el Barrio del Pilar reclaman que el edificio cedido gratuitamente a la Fundación familiar de Cafranga sea devuelto para darle el uso de biblioteca inicial y que se termine así la cesión por parte de la Fundación Montemadrid (actual Fundación Especial Caja Madrid).

La polémica cesión del local

La Fundación familiar de Carmen Cafranga denominada Fundación Carmen Pardo Valcarce, (actual Fundación A LA PAR) obtuvo en 2012 la cesión gratuita de esta antigua biblioteca de la Obra Social Caja Madrid en el marco del “Plan de Cesión de Espacios”, que la entidad había puesto en marcha ese mismo año y con el que pretendía reducir costes.

El local de 600 metros cuadrados fue reformado un año antes de ser cedido y funcionaba como biblioteca con 222 puestos de lectura para su uso por los vecinos del barrio del Pilar de Madrid.

La propia Cafranga formaba parte del Consejo de Administración de la Caja que aprobó dicho “Plan de cesión de Espacios”, del que salió beneficiada, y además era miembro del Consejo de Administración de Gecesa en la fecha en la que recibió la citada cesión gratuita del local. Posteriormente, en febrero de 2016 renunciaba a presidir su Fundación familiar en favor de su hija, meses antes de que arrancara el juicio de las ‘tarjetas black’.