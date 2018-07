Corinna revela que Juan Carlos pagaba los viajes de la pareja desde una cuenta en Suiza

Corinna confiesa que el Juan Carlos I pagaba sus viajes desde una cuenta en Suiza, bajo la identidad de su primo Álvaro de Orleans de Borbón . En la cinta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la princesa alemana detalla la “ruta del dinero” que el Rey gastaba en vuelos y estancias.

La ex pareja de Juan Carlos I, relata un episodio que tuvo lugar durante las vacaciones de Navidad del año 2015. Fue entonces, cuando el Rey viajó acompañado por “una chica” hasta Bora Bora, con escala en Los Ángeles. Un viaje que realizó abordo de un avión de la compañía Air Partners. Se trata de una empresa cotizada en el mercado de valores de Londres y la que según Corinna, “alquila los aviones a la familia real británica”.

Una vez en Los Ángeles, el Rey, su acompañante y su seguridad se hospedaron en un hotel de lujo, en el Beverly Hills Hotel. Los gastos corrieron a cargo del ex marido de la princesa alemana, que recibió días después una transferencia desde Suiza.

En la cinta, Corinna relata el modus operandi del Rey y deja claro que “si alguien se pregunta ¿de dónde viene el dinero? El dinero siempre vuelve. “Está en Suiza”. Así relata “la ruta del dinero” que empieza en Suiza, con la aerolínea Air Partners y termina en Suiza con una transferencia:

Corinna sobre la aerolínea: Air Partners. “Es la compañía que alquila los aviones a la familia real británica. Yo recomendé a la persona que trabaja allí, porque el Rey me estaba pidiendo que alquilara los aviones. Yo quería hablar con los míos (abogados) pero me dijeron que eso es blanqueo. Que es como un..”

-Juan Villalonga (JV): Un regalo

-Corinna (C.): Eso es Dante Canónica con Álvaro.

-Villarejo (V): Álvaro de Orleans

-C: La cuenta está a nombre de Álvaro, paga de la cuenta en Suiza, que puede ser una de las cuentas..

-JV: ¿A Air Partners le paga Álvaro de Orleans?

-C: De una cuenta en Suiza, que es en mi opinión la cuenta que han hecho ellos y por donde vuela solamente el Rey. (…) el otro día me llamó el chico (de Air Partners) un poco preocupado porque su departamento legal, necesitaba, para la ‘compliance’, saber que Álvaro de Orleans Borbón lo tiene todo bien hecho. Pero el cliente no es Álvaro. El cliente es el Rey. Entonces, Álvaro llamó al joven para pedir explicaciones y le dijo ‘i’m just the money man’. (El hombre del dinero)

Corinna comenta cómo su ex marido, tras pagar los gastos del Rey en un hotel de lujo en Beverly Hills, acabó recibiendo una transferencia desde una cuenta en Suiza:

C: Le pidió (el Rey) a mi ex marido, en Los Angeles, que le pagara el hotel. Le dije a Phillip, “estás loco, qué haces…” y me dijo: “Bueno, me pidieron si podía pagarle el hotel”. Philip pagó el hotel, con su tarjeta de crédito. El de seguridad le dijo “te lo devolveremos”. Diez días más tarde le enviaron dinero. Y le dije, Phillip, ¿te has vuelto completamente loco? ¿De dónde viene el dinero?

JV: (lo explica) Al ex marido de Corina le devolvieron el dinero al cabo de diez días…¿Pero de dónde venía el dinero?

C: Yo creo que el dinero venía de Suiza

JV: De Suiza, de Álvaro de Orleans

C: Yo creo que era un blanqueo de capitales.