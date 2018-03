Buruaga dice que su candidato a portavoz “llama todo el día ‘hijoputa’ a Rajoy”

Los diputados del Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria se han negado a nombrar portavoz a la presidenta regional del partido, María José Sáenz de Buruaga, porque consideran que ha sido elegida de forma ilegítima: utilizó la cuenta bancario de un discapacitado físico y mental para pagar las cuotas de 511 militantes, con el fin de que apoyaran su candidatura en el congreso regional celebrado en marzo de 2017.

En la grabación que hoy difunde OKDIARIO, María José Sáenz de Buruaga comenta este conflicto interno y sentencia: “No puedes estar todos los días diciendo que Rajoy es un hijoputa y luego querer ser portavoz“. La grabación fue realizada el pasado mes de mayo en la sede del PP en Santander.

Sáenz de Buruaga desvela primero que su intención inicial era nombrar portavoz del Grupo Popular al diputado Íñigo Fernández, antes de postularse ella misma para este cargo: “Todo el mundo sabe el portavoz que yo quería poner, porque además creo que lo hace muy bien, Íñigo Fernández”, explica.

Sin embargo, añade, “en cuanto hablé con mis compañeros la una lloraba, la otra angustiada, el otro encabronado…Y dije: ‘No puede ser’. Hablé con la persona que iba a ser mi portavoz y le dije: ‘Te tengo que pedir un favor, tengo que renunciar a esto porque eres un elemento de conflicto y de enfrentamiento y no quiero forzar al grupo a esto'”.

“Lo hablé con la Cospedal”

Fue entonces cuando se le ocurrió asumir el cargo ella misma, algo que hasta ahora se han negado a aceptar sus compañeros. Sáenz de Buruaga asegura que la idea fue del actual portavoz del Grupo Popular: Eduardo Van den Eynden. “Incluso el propio interesado me lo reconoció”, indica Sáenz de Buruaga en la grabación, “Eduardo Van den Eynden me dijo: ‘¿Sabes cómo me dejas a mí de puta madre? Poniéndote a ti. Así nadie puede sentirse desplazado ni ofendido’. Entonces lo hablé con mi secretaria general…”.

“Pero no conmigo, con la otra, con la Cospedal“, aclara la actual secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta, que se encontraba presente en la conversación. Como ha informado OKDIARIO, González Revuelta (que en aquel momento era la tesorera del partido) ingresó 2.636 euros en la cuenta del discapacitado mental Miguelín para pagar las cuotas de militantes con el fin de que votaran a la candidatura de Sáenz de Buruaga en el congreso regional.

En otro momento de la conversación, grabada el pasado mes de mayo, la presidenta del PP de Cantabria sentencia: “Estamos en una situación muy complicada. No puedes estar todos los días diciendo que Rajoy es un hijoputa y luego querer ser portavoz”. No aclara a quién se refiere con estas palabras.

Más adelante, Sáenz de Burauaga y González Revuelta justifican la apertura de expedientes disciplinarios a varios militantes y cargos públicos del partido que habían denunciado públicamente las irregularidades registradas en el congreso regional.

“Que se vayan a Podemos”

“No puedes salir en el Diario Montañés, en Facebook, en la Cope… diciendo estas cosas”, afirma González revuelta, “en los estatutos del PP puedes discrepar lo que quieras, pero si eso lo haces en público, que eso deteriora la imagen del partido, eso está prohibido“.

“Hay gente que igual eso no le gusta dice: ‘Es que no puedo decir lo que me dé la gana en el periódico'”, añade la secretaria general del PP de Cantabria, “pues no, en este partido no”. Por su parte, María José Sáenz de Buruaga apostilla que a quien no le guste esta norma “se puede ir a Podemos“.