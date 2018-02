Granados: “González no quiso organizar la campaña de 2011 al perder el pulso con Rato por Caja Madrid”

El exconsejero madrileño, Francisco Granados, declaró este lunes en la Audiencia Nacional que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González no quiso organizar la campaña electoral del año 2011 porque “echó un pulso a Rodrigo Rato por presidir Caja Madrid y lo perdió”.

En la declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 Manuel García Castellón a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el exdirigente del PP es preguntado sobre la campaña electoral del año 2011 que él mismo dirigió.

Granados asegura que “Ignacio González no fue el director de campaña como en el año 2007 porque acaba de ocurrir una cosa determinante para todos los acontecimientos posteriores y es la sucesión en Caja Madrid. El señor González echó un pulso a Rodrigo Rato para suceder al señor Blesa (Miguel Blesa) que en paz descanse en Caja Madrid y el señor González lo perdió y el presidente fue Rodrigo Rato”.

“Eso”, añade, “el señor González lo encajó muy mal y dijo que no quería tener exposición pública y ser el director de esa campaña precisamente por lo que había pasado dos o tres meses antes”.

A continuación, Granados señala que en esa campaña electoral “el candidato ya era el señor González, aunque la cara visible era Esperanza Aguirre, eso estaba pactado de antemano”. En esas fechas, trascendió la enfermedad de la expresidenta madrileña que la mantuvo fuera de la política durante una temporada.

“Y por lo tanto, todo lo que ocurrió en esa campaña electoral y después sólo se explica por lo que yo estoy diciendo. No era el jefe de campaña, pero sabía que se jugaba todo porque el que de verdad iba a ser el presidente era él” concluía.

Las fuentes consultadas por este diario, indican que tras no ser elegido presidente de Caja Madrid, González no sólo no quiso ser jefe de campaña de las elecciones del año 2011 sino que “desapareció” de la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol durante dos o tres meses.

Estas mismas fuentes apuntan que el enfado de González fue “descomunal” y por este motivo, se mantuvo alejado de la política durante esas semanas. “Llegó a dar un portazo tras saber que no iba a presidir Caja Madrid que retumbó en todo el edificio” aseguran estas mismas fuentes.

El propio González mostraba su respaldo público al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, por el que apostaba Mariano Rajoy, para presidir Caja Madrid en noviembre de 2009 ante los medios trasladándole su apoyo “personal”, y su deseo de que el proceso de renovación en la entidad financiera culminara “cuanto antes”.

La financiación “paralela”

Tal y como avanzó este diario, Granados sí ha reconocido que el PP de Madrid efectuaba “dos financiaciones paralelas para las campañas electorales del año 2007 y el 2011″. La primera era la oficial y era sometida al control del Tribunal de Cuentas. La segunda era la extraoficial y se sustentaba en facturación inflada o ficticia a través de empresas.

En su declaración, ha detallado como González era el dirigente que “mandaba en realidad en el PP y en la Comunidad de Madrid” durante la presidencia de Esperanza Aguirre. En esta línea, apuntaba que éste era el responsable directo de la financiación paralela de la campaña electoral del 2007, junto a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, con la que habría mantenido en esas fechas “una relación sentimental“.

Respecto a la campaña de 2011 que el propio Granados dirigió, éste señalaba otra vez a González como la persona que centralizó la financiación paralela extraoficial junto a otros cargos relevantes del PP madrileño como Borja Sarasola, exsecretario de Política Territorial de la formación.