El único consejero que no votó la compra de Inassa ante el juez: “El Canal parecía una república bananera”

El exconcejal del PSOE y único consejero del Canal de Isabel II que no votó la compra “fraudulenta” de la filial colombiana Inassa a través del paraíso fiscal de Panamá por 73 millones de dólares, Rafael Merino López-Brea, aseguró ante el juez del caso Lezo que “el Consejo del Canal parecía una república bananera”.

En su declaración como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, del pasado 9 de enero a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Rafael López-Brea aseguró que no tuvo información sobre la operación hasta la reunión del Consejo de Administración del Canal de 8 de octubre de 2001. En dicha reunión sostiene que no se le proporcionó “ninguna documentación” sobre Inassa y que sólo se hizo “una información de lo que iba a ser la operación”.

Según su testimonio, desde el 8 de octubre hasta la reunión del Consejo de Administración del Canal del 14 de noviembre del mismo año “no tuvo contacto con nadie del Canal de Isabel II, ni de la dirección” de la que formaban parte Pedro Calvo, Arturo Canalda, José Antonio Cachaveras y Juan Pablo López Heras. “Los consejeros”, añade, “teníamos muy pocas atribuciones la de votar y poco más”.

“Se hace una exposición para extender la labor del Canal de Isabel II, pero no se dio ninguna explicación que yo recuerde. Arturo Canalda no dio cifras de negocio. Los miembros del Consejo nos enterábamos de muy poco, recibíamos poca información, escrita casi ninguna. Se hizo una exposición teórica sobre Inassa, pero nunca se concretaron cifras e inversión” añadía.

Después, el exconsejero de la empresa pública del agua de Madrid destacaba que él “siempre estuvo en desacuerdo en cómo funcionaba el Consejo del Canal porque se parecía mucho a una república bananera“. “No nos enterábamos de nada de lo que ocurría”, apostillaba.

Según Merino López-Brea, “una acción de este tipo en un Consejo de Administración en 10 minutos, no hay suficiente tiempo para valorarlo. Lo que se sometió a votación fue la autorización”.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, señalaba que “nunca votó a favor de la gestión, nunca voté las cuentas”. Además, resaltaba que siempre se manifestaba en contra de casi todos los puntos del orden día que no tuvieran que ver con la buena imagen que tenía que dar la empresa”.

“Mi criterio”, añadía, “era que el Canal de Isabel II no tenía que gestionarse economicamente en función de unos beneficios, sino lo que tenía que gestionar era el agua de Madrid, para que los madrileños tuvieran agua de calidad y en buenas condiciones, ésa era mi filosofía. Detecté que era una expansión del Canal en un sentido económico, financiero que no tenía que ver nada con lo que pudiera revertir el Canal de Isabel II respecto al servicio público que prestaba”.

Respecto a su ausencia en la reunión del Consejo del Canal del 14 de noviembre donde se dio luz verde a la compra a falta de la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Merino López-Brea aclaraba que “no estuvo de acuerdo con la operación financiera y mi decisión de no asistir era porque no iba a ir a un Consejo a tomar una decisión sobre temas económicos que al menos, no había estudiado. Por mi actitud profesional y mi formar de comportarme en más 25 años dedicado a la política ha sido no tomar una decisión que no hubiera estudiado previamente”.

Por último, la fiscal Anticorrupción le preguntaba por el papel del expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en la operación y su conocimiento de la misma. “Me imagino que sí, pero no soy quien para evaluar los deberes y obligaciones, los míos eran votar o no votar”.