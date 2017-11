Marjaliza admitió tener negocios con un detenido por narcotráfico durante la instrucción de Púnica

El denominado ‘cerebro de la trama Púnica‘, David Marjaliza, reconoció durante la instrucción del caso haber realizado negocios con un detenido por narcotráfico.

En su declaración del 13 de noviembre de 2015, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Marjaliza es interrogado por el entonces juez instructor, Eloy Velasco, y la Fiscalía Anticorrupción por una serie de mensajes telefónicos sospechosos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO. Dichos sms fueron intercambiados con su socio Eduardo Arellano, detenido por delitos contra la salud pública.

Durante su comparecencia, la Fiscalía pregunta al empresario sobre estos mensajes en los que ambos protagonistas emplean un lenguaje en clave como “los coches están llegando”, “sólo hace falta esos 90”. Marjaliza afirma en la vista: “Ésta es una persona que yo creo que me engañaba, porque se dedicaba a otras cosas que no eran los coches”.

La representante de Anticorrupción le pregunta entonces por el significado real de la palabra “coches”. Marjaliza insiste en que esa persona “le ha engañado y que supone que se refería a algo de drogas”. La fiscal repregunta si la droga podría llegar en los coches mencionados y éste señala que “puede ser”.

A continuación, el denominado ‘cerebro de la Púnica’ explica que con Eduardo Arellano había compartido “obras” y que siempre le estaba “pidiendo dinero, que estaba harto de que le llamara todos los días” y que “en alguna ocasión le prestó dinero y le mandó a su conductor con 10, 15 o 20.000 euros”.

Finalmente, la Fiscalía le pregunta si él mismo tenía algo que ver con dichos negocios y Marjaliza zanja el tema afirmando que eso “estaba fuera de todo el circuito nuestro”.

El socio de Marjaliza, Eduardo Arellano, administrador de la sociedad Recoprom SL, investigada en esta trama corrupta, se ha visto envuelto en cerca de una decena de incidentes con la Policía y la justicia en distintos puntos de la geografía española. Uno de los antecedentes sin duda más graves lo protagonizó en Ceuta, donde la Policía abrió diligencias contra Arellano en el 2005 por un delito contra la salud pública.

La defensa de Francisco Granados decidía este miércoles presentar una denuncia contra el propio Marjaliza, por su presunta vinculación con el narcotráfico. Además, el letrado del exdirigente popular presentaba una segunda denuncia contra los 6 agentes de la UCO, que participaron en la investigación de la causa por omisión del deber de perseguir un delito.

Dichas denuncias ya han sido repartidas entre dos Juzgados de Instrucción de Madrid, que podrían citar a los denunciados y al denunciante en las próximas semanas.

“90.000 euros para las góndolas”

Un informe de la UCO del sumario de la trama Púnica recoge decenas de mensajes sms intercambiados entre David Marjaliza y su socio Eduardo Arellano que desvelan negocios sospechosos en los que se movían grandes cantidades de dinero. La “verdadera naturaleza” de dichos negocios, apuntaba la Guardia Civil, no ha sido aclarada.

En las comunicaciones intervenidas entre julio y septiembre de 2014, los agentes destacaban el “contenido críptico” de las mismas. En uno de los sms, Arellano asegura: “Necesitamos 90.000€ para descargar la góndola con los coches”. Días después, el negocio se tuerce por la detención del “jefe” de Arellano cuando va a volar desde Alicante a Madrid, y le fijan una fianza de 90.000 euros. A continuación, Marjaliza afirma: “Si los coches de septiembre no vienen, yo me suicido o me matan directamente”.

Posteriormente, el presunto cabecilla de la trama Púnica asegura que puede conseguir “un inversor para dos coches de 6.000 euros”, pero que le tiene que decir “la ganancia”. Finalmente, Marajliza escribe a Arellano: “Ningún amigo mío quiere comprar más coches, véndelos todos echando leches y que cobren todos”.

Los agentes de la UCO concluían que Marjaliza habría prestado “una cantidad de dinero que rondaría los 35.000€ para un negocio que identifican como ‘coches’ pero cuya naturaleza no resulta clara”. En el plazo de apenas una semana, destacan, “la operación le devolvería 55.000€”.