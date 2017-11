El comisario Jaime Barrado a un abogado: “Yo soy policía, tú eres un mierda”

El comisario Jaime Barrado, que desnuda personalmente al letrado, se refiere a él de manera despectiva y con calificativos vejatorios. En todo momento hace valer su prevalencia de comisario que lo mantiene encerrado en su despacho después de echar a su abogado. Se manifiesta a lo largo de la cinta como una persona violenta y fuera de control, lo que puede apreciarse en la reproducción de la cinta, con el permiso del abogado O. J:

–Abogado de O.J (O.J): Estoy aquí para asistir a mi cliente.

–Comisario Barrado (B): No está como detenido.

–O.J: Entonces nos podemos ir cuando queramos.

–B: Sí.

–O.J: Bien, para que quede claro quería decir…

-B: Sí, sí, claro, claro, o sea que, a partir de ahora, si abre usted la boca le echo de mi despacho y crea usted que no bromeo, ¿a qué no?….. Salga usted de aquí. Usted fuera. Esto es entre policías y delincuentes, no está detenido todavía, cuando le detenga le llamaré.

–O. J: Bueno, bueno, quédate, yo voy a …

–B: No, no, no, no, no.

–O. J: Con el debido respeto, comisario.

-B: Es mi despacho. Salga usted de aquí. Usted fuera. Fuera o le detengo.

Se produce un silencio y un portazo. Barrado se dirige al letrado coaccionado.

-B: Venga, yo soy policía, tú eres una mierda.

-O. J: Lo sé, lo sé.

Arrancó una confesión: “Repítelo, ‘Villarejo me obliga'”

En la cinta se puede escuchar cómo el comisario Jaime Barrado dirige el interrogatorio para que el abogado Ó.J acuse a Villarejo de conspirar contra él. Es una obsesión enfermiza. El desarrollo de la conversación demuestra que el comisario desnuda, amenaza, veja y agrede al abogado para obtener una confesión que se ajuste a sus planteamientos.

Durante la conversación se puede apreciar cómo el letrado se derrota y está dispuesto a firmar le documento que el comisario le ponga delante.

–Barrado (B): No, te estoy preguntando, que esto no te lo has inventado tú, que lo pones aquí porque el Señor Villarejo, comisario de Policía, te obliga a ponerlo, eso es lo que me dice a mí…. ¿Es verdad o no es verdad?.

–Abogado O. J (O. J): Es verdad.

-B: Es verdad. ¿Qué es verdad, dime?. Dime ahora, porque ya no se a lo que te refieres que es verdad.

-O. J: A lo que se ha referido también, el señor…

-B: Repítemelo tú ¿Qué es verdad?.

-O. J: Que el Señor Villarejo me obliga…

-B: ¿A qué?.

– O. J: A interponer, a decir este párrafo.

-B: Vale…… ¿Dónde está el abogado? ¿Se ha pirao? Eso lo tienes que decir ahora delante de tu abogado.