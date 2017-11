Anticorrupción pide la libertad de González bajo fianza de 400.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón, la libertad bajo fianza de 400.00 euros para el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al entender que ha disminuido el “riesgo de reiteración delictiva y el de fuga”.

La Fiscalía expone no obstante que la instrucción de la causa sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II ha puesto de relieve que González, en prisión incondicional desde el pasado 21 de abril, “podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales”.

El Ministerio Público responde así a la última petición de libertad de hace dos semanas requerida por la defensa de González, en la que se solicitaba la fijación de una fianza y la revocación su prisión incondicional que le mantiene en la cárcel madrileña de Soto del Real desde hace 6 meses.

Su letrado aseguraba que debe acordarse la libertad porque “ni existe organización criminal, ni indicios sólidos y constitucionalmente válidos de los delitos que se imputaron en su día” y “no existe en la causa prueba alguna que haya materializado los indicios y sospechas iniciales que motivaron la decisión de acordar la prisión cautelar”.

Sobre la presunta compra fraudulenta de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, en 2001 durante la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón, se indicaba en el escrito que de “una conversación en la que, en 2016, hace una referencia coloquial, no puede deducirse que 12 años antes, cuando era presidente del Canal, conociera que realmente se hubiera cometido un delito y quisiera encubrirlo. Como indicio de delito, es de una patética fragilidad”.

En relación a la compra en 2013 de la filial brasileña Emissao, la defensa afirmaba que “cuando ésta se realizó, ya no era presidente del Canal, sino presidente de la Comunidad de Madrid, en cuyo Consejo de Gobierno no se trataban temas del Canal en América”“. No obstante, el exgerente de la empresa pública del agua, Adrián Martín López de las Huertas, aseguró al juez que González dio la orden de compra un año antes, en 2012: “¡Cómprese!”.

Sobre la acusación de modificar el contrato de construcción de un parque para construir un campo de golf en el año 2006 y 2007, la defensa sostenía que la acusación “carece de sentido”. “No instó la modificación del proyecto pues quien lo propuso fue la Presidenta de la Comunidad de Madrid en ese momento, Esperanza Aguirre, porque quiso remodelar los espacios del Canal para el interés público y la ubicación de zonas verdes”.

En la pieza nº 3 de Lezo se investiga la comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación a OHL de la construcción del tren de Navalcarnero. “Esta acusación es absurda y carece, igualmente, de fundamento, pues esa adjudicación se efectuó el 22 de octubre de 2007, fecha en la que mi mandante no tenía competencia alguna en materia de transportes”.

En el escrito, también se hacía referencia a la supuesta orden de González al exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, para conseguir un millón de euros y sanear las cuentas del PP . “Se ha acreditado su falsedad, pues ni mi mandante era tesorero del PP, ni ha tenido nunca relación alguna con la financiación de este partido político, ni se han identificado los supuestos contratos irregulares o ‘inflados‘” señalaba.

“No existe ningún dinero de procedencia ilícita, ni en España, ni en Europa, ni en ningún país de Sudamérica o en cualquier otro territorio extranjero, a nombre de mi mandante o a su disposición”, concluía el escrito.