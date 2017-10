El asesor de Raúl admite que diseñó un plan para que no pague ni “un duro” de los 9 millones que debe

El asesor del futbolista Raúl González, Alberto de Martín, reconoce en una grabación que tenía desde hace unos años una estrategia muy bien pensada para evitar que el futbolista pagara “un solo duro” de una deuda, por la que ahora la Justicia le reclama un embargo de 9 millones de euros. Raúl se negó a hacer frente a una cantidad de dinero que dejó a deber a sus antiguos socios.

Esta afirmación se desprende de una grabación, a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, correspondiente a una reunión celebrada entre Alberto de Martín, Carlos Redondo (cuñado y cabeza pensante de los negocios de Raúl) y Guillermo Naranjo, propietario del Grupo Aurantia.

En la cinta se escucha cómo el asesor del futbolista, Alberto de Martín, afirma que Raúl no va a pagar el dinero que adeuda “ni de coña”. Pero al final, acaba reconociendo que le va a tocar probablemente “pagar algo”, aunque en ningún caso la cifra que le reclaman sus antiguos socios del Grupo Aurantia. Además, insiste en que el proceso judicial le parece “una tocada de huevos”.

En la grabación, Alberto de Martín afirma dirigiéndose al propietario del Grupo Aurantia: “Eso es un punto que está clarísimo. El otro punto que nosotros tenemos claro es que, te vuelvo a repetir, tenemos una estrategia judicial muy sólida, muy sólida. Y la hemos pensado muy bien desde hace muchos años, desde que nos enteramos de todas estas cosas, y todo eso, y por lo menos ahora sé más detalles”.

“Es una tocada de huevos”

“Y que a partir de ahí”, añade el asesor del futbolista, “mira, nosotros no vamos a intentar pagaros porque a mí 7 millones, ni de coña. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos muy claramente que puedes tener una estrategia judicial, pues mira, al final nos va tocar probablemente, no sé, igual nos toca pagar algo. Pero mira, mi misión, siempre se lo he dicho a Carlos y ahora os la comparto, siempre le he dicho: ‘Mira, tú no vas a pagar ni un duro, ni uno solo‘”.

En la conversación, el asesor de Raúl advierte a su interlocutor que a pesar del proceso judicial que ha emprendido sólo va a poder cobrar una pequeña parte de los 7 millones que reclama al futbolista. Finalmente, la Justicia ha elevado a 9 millones la cifra que reclama a Raúl González, incluyendo los intereses de demora desde que se inició el litigio.

“Vas a pagar lo que te cuesten lo abogados”, advierte Alberto de Martín a su interlocutor,”entonces a partir de ahí, mira, eso siempre es un riesgo porque nunca sabes si vas a pagar o no, y adicionalmente es una tocada de huevos estar años siempre enredados con vosotros con juicios“.

La empresa Europa Scar Sport SL, cuyo administrador único era Raúl González, contrajo una deuda con el Grupo Aurantia en el año 2008, en virtud de un pacto de socios en el que Raúl se comprometió a asumir el 20% de un préstamo de 37 millones de euros que el banco Credit Suisse concedió a la empresa que Europa Scar Sport SL y el Grupo Aurantia tenían en común. Se trataba de un negocio de energía fotovoltaica que acabó fracasando.

Traspasó los fondos a otras sociedades

Cuando el futbolista se dio cuenta de que tenía que hacer frente a la garantía del crédito, se dejó aconsejar por Carlos Redondo, cuñado y cabeza pensante de los negocios de Raúl, e inició una escisión artificial trasladando todos los activos de Europa Scar Sport SL a otras dos sociedades: ESS Imagen SL y Radlin Develops SL. En ambas empresas figura a día de hoy el cuñado de Raúl, Carlos Redondo, como administrador único, según el Registro Mercantil.

La familia Naranjo, propietaria del Grupo Aurantia, interpuso una querella en marzo del 2015 contra Europa Scar Sport SL, tras detectar el vaciado de los activos de la compañía. Este movimiento societario podría implicar un posible delito de alzamiento de bienes, ya que al observar la evolución de la facturación y de los fondos propios de Europa Scar Sport SL se vislumbra una clara despatrimonialización. Si la compañía registraba en 2010 unos fondos propios por valor de 25.042.097 euros, esta cifra se convirtió cinco años después en un fondo negativo de 2,6 millones de euros.

En la grabación que hoy publica OKDIARIO, el asesor de Raúl, Alberto de Martín, acaba asegurando que los que fueron fondos propios millonarios en Europa Scar Sport SL “se encuentran ahora en otras sociedades escindidas” y, por lo tanto, la empresa “se puede tirar años en liquidación”.