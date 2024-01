Vicente Gil: «Trump arrasa en la América real mientras la pijería ‘woke’ exporta su basura al mundo»

Donald Trump ha arrasado en el caucus de Iowa. Pese al tortuoso camino judicial que tiene por delante, todo apunta, por ahora, a que será el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones del 5 de noviembre.

La América profunda, la América agraria, la América desindustrializada vuelve a Trump, mientras la cuna del capitalismo exporta al mundo desde sus universidades pijas la cultura woke y su basura que contamina las democracias liberales, alimenta a la izquierda, se cuela en todo, desde los palestinos al indigenismo, y trata de dictar un ser nuevo, deshumanizado, alejado de las leyes naturales que, por relativizar, ya no sea ni hombre ni mujer, sino lo que decida a conveniencia.

Con las guerras de Ucrania y Gaza abiertas e Irán colapsando con los hutíes el tráfico comercial por el mar Rojo, el mundo afronta un nuevo año crucial e incierto. No corren buenos tiempos para Occidente. La pugna Estados Unidos-China marca la agenda global de un mundo dominado por las grandes corporaciones supraestatales y la llamada Agenda 2030, que está a su servicio.

Todo ello, con un presidente aún en la Casa Blanca, Joe Biden, aspirante a repetir como candidato demócrata, que da la sensación de estar ido, más allá que acá, y que ofrece una imagen de debilidad supina. Como un robot que alguien maneja desde la distancia. Ausente y, a veces, incluso, repulsivamente libidinoso. Suponemos que alguien estará al mando de la -todavía- primera potencia del mundo.

Mientras, el mal -que existe- aprieta al calor de China, Irán y los BRICS, las nuevas potencias emergentes, algunas nucleares. Y lo hace en forma de narcodictaduras en América o de guerrillas islamistas y los Wagner en África haciéndose con el control de las materias primas básicas para que en Europa seamos sostenibles, aunque cada vez más pobres, vayamos en patinete y tengamos perros en vez de niños, mientras llegan, en oleadas, inmigrantes de otras culturas sin ánimo de integrarse que tienen niños por docenas a cargo -por supuesto- de nuestro Estado del Bienestar.

Asistimos lentamente, como son los procesos en la historia, a la caída de un mundo, liderado por los valores de Occidente y del imperio del Tío Sam. Va ganando el mal porque ha aprovechado nuestra libertad para desgastarnos desde dentro. En nuestras democracias han calado lobos con piel de cordero al servicio de intereses que no son los nuestros para marcar el relato y dictar los estados de opinión que dominan el discurso público.

Y como no tenemos niños sino perros, Europa, claro, necesita inmigración. Inmigración no cualificada para esos trabajos que las nuevas generaciones del 2.000 no quieren hacer, embobadas y carcomidas por el Big Brother de las redes sociales y las pantallas. E inmigración cualificada para el nuevo mundo digital y de la Inteligencia Artificial que ya está aquí.

Necesitamos inmigración, pero el buenismo de la izquierda y de parte de la derecha europea ha convertido esa necesidad y esa oportunidad de progreso en un problema grave. La inmigración descontrolada de África y del mundo musulmán pobre, en la tercera o cuarta generación ya, es un agujero brutal que afecta a la supervivencia de nuestro continente.

Miles y miles de personas, que desprecian a la mujer y responden a Allah, campan por los parques, calles y barrios de Europa sin oficio ni beneficio mientras la izquierda nos dice que tenemos que tener más misericordia por ellos que por el ciudadano honrado (incluido el inmigrante legal) que trabaja y paga sus impuestos. Mientras, ellos usan a sus mujeres como arma, tienen hijos a mansalva y rezan en cualquier espacio público a su Dios en nuestra tierra, construida en la tradición judeo-cristiana.

Esta es la realidad que no queremos ver a 20 ó 30 años. O mucho menos. Es cuestión de tiempo y de biología. Nosotros y nuestros perros nos iremos muriendo y ellos seguirán procreando y ampliando los guettos en los que han convertido muchos barrios de grandes ciudades de Europa donde ni la policía ni el estado se atreve a imponer la ley.

Europa se cree el ombligo del mundo, pero no lo es. A duras penas nos sostenemos entre egoísmos nacionales como un simple mercado económico al que la pandemia desnudó productiva y energéticamente ante los enemigos estratégicos que quieren dominarnos.

Europa, decadente, papanata y sin líderes. Para que se hagan una idea. A Sánchez lo veían en Bruselas de lo mejorcito del continente hasta que lo calaron en su salsa de verdad el mes pasado en Estrasburgo diciendo burradas a los alemanes sobre el nazismo. Se creía el felón que estaba en La Sexta, en la Ser o ante su masa borrega que le vota por un bocata. Aún así, Sánchez aspira a liderar Europa tras las elecciones del mes de junio. ¿Lo imaginan?

De las imágenes de esta última Navidad me quedo con una impactante. La del mar de móviles paralizados en los Campos Elíseos de París recibiendo al Año Nuevo. Nadie se besaba. Nadie se abrazaba. Nadie gritaba mientras, al fondo, el Arco de Triunfo alumbraba 2024. Miles de personas prefiriendo ver la realidad a través del móvil. Sin respirar casi. Sin rechistar.

Escribió Aldous Huxley, el autor visionario de Un mundo feliz: «Creo que las dictaduras del futuro serán muy diferentes a las actuales. Quienes quieran perpetuarse en el poder no podrán usar las bayonetas. Evitarán el lado racional del hombre y apelarán a su subconsciente y a sus emociones más profundas. Les harán amar su esclavitud. Una dictadura perfecta tendrá la apariencia de una democracia, pero será una prisión sin muros de la que los presos ni siquiera sueñan con escapar. Será un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarán su servidumbre».