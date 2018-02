El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, “sigue huyendo de la paz”, después de que propusiera una conferencia internacional para relanzar el proceso de paz.

“Abbas no ha dicho nada nuevo. Sigue huyendo de la paz y sigue pagando a los terroristas y sus familias 347 millones de dólares”, ha dicho Netanyahu en su cuenta en Twitter.

Abbas said nothing new. He continues to run away from peace and continues to pay terrorists and their families $347 million. pic.twitter.com/3NAnRx1QW1

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 20 de febrero de 2018