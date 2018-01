Los palestinos dicen que no cederán al “chantaje” de Trump

Los palestinos no cederán ante el “chantaje” de Estados Unidos, avisó este miércoles la responsable de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con cortarles la ayuda financiera por no querer negociar con Israel.

“No cederemos ante el chantaje (…) Ahora él [el presidente Trump] se atreve a acusar a los palestinos de las consecuencias de sus acciones irresponsables”, afirmó Hanan Ashrawi, una responsable de la OLP, en referencia a la reciente decisión del presidente estadounidense de reconocer Jerusalén como capital de Israel.

“Pagamos a los palestinos CENTENAS DE MILLONES DE DÓLARES cada año y no recibimos ningún reconocimiento ni respeto”, tuiteó Trump el martes. “Pero, como los palestinos ya no están dispuestos a conversaciones de paz, ¿por qué debemos hacer esos enormes pagos?”, se preguntó el dirigente estadounidense.

It’s not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018