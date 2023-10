El líder terrorista de Hamás Mousa Abu Marzouk ha declarado que «hemos construido los túneles de Gaza porque no tenemos otra forma de protegernos. Estos túneles sirven para protegernos de los aviones. Luchamos desde el interior de los túneles. Son para nosotros». A su juicio, «todo el mundo sabe que el 75% de los habitantes de la Franja de Gaza son refugiados, y es responsabilidad de Naciones Unidas protegerlos. Según la Convención de Ginebra, es su responsabilidad proporcionarles todos los servicios».

Son los túneles de Gaza de Hamás, los que marca en rojo Israel para esta fase de la Operación Espadas de Hierro ante la llamada de la comunidad internacional a un alto el fuego. Una fortaleza subterránea, conocida como el metro de Gaza, que es el objetivo prioritario de Israel. Representan la mayor estructura subterránea terrorista con docenas de puntos de acceso repartidos por toda Gaza. Hamás utiliza estos túneles como depósitos de armas, búnkeres, centros de mando y arteria de transporte oculto de terroristas y armas, incluidos lanzacohetes.

Estados Unidos ha mostrado su apoyo incondicional este lunes al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu al negarse a un alto el fuego. «No creemos que un alto el fuego sea la respuesta adecuada en estos momentos», ha declarado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, hombre de confianza del presidente Joe Biden. «No apoyamos un alto el fuego en este momento», ha querido destacar John Kirby después de que Netanyahu reconociera ante la prensa extranjera que no aceptará «los llamamientos a Israel para que se rinda ante Hamás, para que se rinda al terrorismo». A su juicio, «luchar contra Hamás es luchar contra los enemigos de la civilización» después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobase una resolución, pidiendo un alto el fuego.

Netanyahu ha explicado que «no tiene por qué morir ni un solo civil» durante la segunda fase de la Operación Espadas de Hierro, acusando a Hamás de «impedir que [los civiles] abandonen las zonas de conflicto».

El Ejército de Israel ha avanzado en sus posiciones en la Franja de Gaza este lunes, acercándose hacia la ciudad de Gaza desde al menos tres flancos. Una estrategia apoyada desde el aire con ataques aéreos.

Repunte antisemita

El marido de la vicepresidenta Kamala Harris, Doug Emhoff, el secretario de Educación Miguel Cardona y la enviada para asuntos de antisemitismo Deborah Lipstadt han mantenido una reunión con representantes de las principales organizaciones de la comunidad judía estadounidense sobre los esfuerzos de la administración Biden para combatir el repunte del antisemitismo en los campus universitarios. Unos sucesos que se han registrado en diferentes ciudades de Estados Unidos, Europa y Oriente Medios, destacando en Michigan el asesinato de la presidenta de una sinagoga de hace días y el asalto al aeropuerto de Daguestán de este pasado domingo.

Tensión en la región

La guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamás ha afectado a Siria, que se encuentra ahora «en su situación más peligrosa desde hace mucho tiempo», alimentada por la creciente inestabilidad y violencia y la falta de avances hacia una solución política a su conflicto de 12 años, según ha indicado el enviado especial de la ONU en el país, Geir Pedersen, ante el Consejo de Seguridad de la ONU que está «haciendo sonar la alarma» de que el pueblo sirio se enfrenta ahora a «una perspectiva aterradora de una posible escalada más amplia».

Estados Unidos ha enviado diferentes grupos de ataque entre los que destacan los de dos portaaviones, el USS Gerald Ford y el USS Eisenhower, el cual ha cruzado ya este fin de semana el Estrecho de Gibraltar, preparados para contener las hostilidades en la región, en la que se teme la entrada de Irán de manera directa o indirecta a través de diferentes grupos terroristas.