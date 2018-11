La primera ministra británica, Theresa May, ha advertido de que la fase de transición para la ruptura definitiva de Reino Unido con la UE (conocida como el Brexit), prevista en principio hasta finales de 2020, no podrá ampliarse más allá de las próximas elecciones parlamentarias, contempladas para el año 2020.

El jefe negociador de la UE, Michel Barnier, ha sugerido la posibilidad de ampliar el periodo fijado inicialmente para cerrar detalles que puedan quedar pendientes en los 21 meses que transcurrirán entre el 29 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

“Creo que es importante dejar claro al pueblo británico que estaremos fuera del periodo de implantación antes de las próximas elecciones generales”, ha dicho May este lunes en un discurso ante líderes empresariales. Salvo adelantos, Reino Unido no volverá a las urnas para renovar la Cámara de los Comunes hasta 2022.

No obstante, un portavoz de May ha señalado que Londres no cree que sea necesario ampliar el periodo de transición y ha recordado que, si alguna de las partes no incumple los compromisos adquiridos en el acuerdo de retirada, este podría quedar suspendido en sus diferentes variables, también el de los pagos.